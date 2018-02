Senza Parcadute

E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio: né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa; ma, calzati solo i sandali, non indossassero due tuniche.

Sapete cos'è il "paracadute spirituale"?

Il paracadute spirituale lo indossano quei cristiani che non si fidano di Gesù

Bene, questo Vangelo viene proprio a dirci che chi annuncia Gesù, che chi si mette alla Sua sequela, deve farlo senza sicurezze umane. E ora non pensate solo ai preti!

Certamente per primi i preti devono seguire Gesù rinunciando alle sicurezze umane, non lo dico io ma lo dice proprio questo Vangelo. Ma a molti cristiani piace vincere facile...questa Parola è per tutti i cristiani, sì anche per i papà e per le mamme di famiglia, per coloro che non hanno ricevuto il Sacramento dell'Ordine!

Ogni cristiano che sceglie Cristo rinuncia alle sicurezze del mondo...

Allora dimmi tu ti lanci con il paracadute o ti fidi di Cristo?

Bé...per sapere la risposta...leggiti con calma il Vangelo odierno e guarda la tua vita !