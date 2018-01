C’è un secondo candidato lucerino alle Politiche

Dopo Giuseppe Trincucci, impegnato nel collegio uninominale al Senato, c’è un secondo candidato lucerino che è spuntato praticamente in extremis, poco prima della presentazione ufficiale delle liste. Si tratta di Fabio Valerio, inserito al quarto e ultimo posto del mini listino di Forza Italia nel collegio plurinominale alla Camera. Per il consigliere comunale, rientrato da poco nel partito azzurro dopo una parentesi “fittiana”, è una collocazione che almeno sulla carta non fornisce grandi ambizioni, anche perché il suo potrà essere un ottimo allenamento per la competizione in cui invece pare già pronto è motivato: le elezioni come sindaco del Comune di Lucera.

Per il resto, ecco il riepilogo dei candidati alla valutazione del territorio di Lucera e Monti dauni.

Collegio uninominale Camera Lucera-San Severo

Rosario Cusmai (Civico con il PD), Carla Giuliano (Movimento 5 Stelle), Arcangela De Vivo (Liberi e Uguali), Soccorsa Sabrina di Carlo (Potere al Popolo), Antonia Sesto (Casapound), Angelo Cera (Noi con l’Italia)

Collegio uninominale Senato Foggia

Massimo Russo (Civico con il PD), Giuseppe Trincucci (Liberi e Uguali), Antonella Spezzati (Fratelli d’Italia), Marco Pellegrini (Movimento 5 Stelle), Giacinto Soccio (Potere al Popolo), Raffaella Ianzano (Casapound)

Capilista Collegio plurinominale Camera (comprende Capitanata e Bat)

Michele Bordo (Partito Democratico), Giuseppe Liscio (Civica Popolare), Anna Elsa Tartaglione (Forza Italia), Gianna Fratta (Liberi e Uguali), Angelo Cera (Noi con l'Italia), Luigi Iorio (Insieme), Giuseppe D’Ambrosio (Movimento 5 Stelle), Joseph Splendido (Lega), Marcello Gemmato (Fratelli d’Italia), Roberto Cappucci (Potere al Popolo), Annamaria Busia (+Europa), Antonia Sesto (Casapound), Michela Parisi (Popolo della famiglia),

Capilista Collegio plurinominale Senato (comprende Capitanata, Bari e Bat)

Licia Ronzulli (Forza Italia), Alfonso Ciampolillo (Movimento 5 Stelle), Annalisa Pannarale (Liberi e Uguali), Maria Emilia De Martinis (Insieme), Ondina Libera Inglese (Civica Popolare), Assuntela Messina (Partito Democratico), Erika Stefani (Lega), Filippo Melchiorre (Fratelli d’Italia) e Esterina Bonafede (Noi con l’Italia), Anna Mastrangelo (Popolo della famiglia), Nicoletta D’Aiello (Casapound), Franco De Mario (Potere al Popolo), Emma Bonino (+ Europa)

Comuni Collegio Camera Puglia 14 (Lucera-San Severo)

Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Biccari, Bovino, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Deliceto, Faeto, Lesina, Lucera, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant’Agata di Puglia, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino