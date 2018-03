Se cerchi la Luce...

La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce

Tante volte ci capita di ascoltare i fatti di cronaca e rimaniamo sgomenti, senza riuscire a capire il motivo di tanto male. Penso ai tanti drammi familiari dei nostri giorni, alla violenza verso le donne e verso i bambini. Perchè mai i luoghi dell'amore, quali le famiglie, a volte si trasformano in luoghi di sofferenza e violenza??

Perchè questa società moderna pensa che di Gesù si può fare a meno, che non serve a nulla. Ed invece Gesù è fondamentale per la famiglia, per la coppia che attraversa stagioni amare. I cristiani devono essere certi che Gesù è potente e può rompere il cerchio della morte che circonda l'uomo che è nella sofferenza, che impedisce all'uomo di accettare l'altro quando non è come vorrebbe .

Ma spesso le nostre società sono attratte più dalle tenebre che dalla Luce della vita!

E poi ci meravigliamo per tutto quello che accade intorno a noi!