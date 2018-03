Piovono (5) stelle sulla politica lucerina

L’ondata dei 5 Stelle nel sud Italia ha coinvolto chiaramente anche Lucera, come il resto della provincia e della Puglia, con un filotto di successi che ha assunto connotazioni storiche.

I risultati registrati in città sono sostanzialmente in linea con quelli riportati nei rispettivi collegi di appartenenza, ma con un’anomalia che è spiegabile solo in parte, nell’ambito di un esercizio di voto che ha evidentemente premiato un seguito di opinione (e di protesta) prima che di carattere puramente politico.

D’altro canto, percentuali vicine al 50% (e realisticamente non più ripetibili come avvenuto alle Amministrative del 2014 a Lucera) sono indicative di un ampio moto di dissenso nei confronti delle proposte politiche tradizionali.

Solo per rimanere nell’ambito dei collegi di Camera e Senato, però, se a San Severo e a Foggia il successo è parzialmente giustificato da una candidatura locale e dalle attività del Meet up locale comunque presente, a Lucera praticamente non esiste un supporto politico del genere, né tanto meno vi sia una conoscenza diretta dei due nuovi parlamentari di riferimento, l’onorevole Carla Giuliano (avvocato di San Severo) e il senatore Marco Pellegrini (ingegnere di Foggia), di fatto completamente sconosciuti in città.

A questo punto, quindi, le ipotesi sono due: o le iniziative sul territorio non servono a nulla oppure a Lucera c’è dell’altro, peraltro come spesso succede.

In effetti la novità delle ultime settimane è stata una frangia dell’attuale maggioranza a Palazzo Mozzagrugno che ha chiaramente manifestato il suo appoggio alla causa pentastellata, mentre dall’altro proprio il sindaco Antonio Tutolo è stato durissimo nei confronti del nuovo primo partito italiano: “Mi stanno sulle balle – aveva scritto con le urne ancora aperte – perché degli illustri sconosciuti che non hanno fatto mai nulla si ritrovano nei posti dove si decide. Ma non sono questi gli argomenti per contrastarli, tanto meno la questione morale”.

E’ chiaro che ora la questione si proietti inevitabilmente sulla consultazione delle Comunali dell’anno prossimo, quando un colpo “a 5 stelle” potrebbe anche essere battuto, sebbene non si capisca ancora bene da parte di chi.

Al netto di un voto di opinione sicuramente e drasticamente ridimensionato, le candidature devono passare da criteri che a Lucera escludono parecchi aspiranti, per non dire tutti. E il tempo a disposizione non è molto per presentare facce e nomi credibili, anche se poi, come è stato visto proprio domenica scorsa, non ci vogliono nemmeno più quelli per farsi votare e soprattutto farsi eleggere.

r.z.