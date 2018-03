Pace interiore

Così dice il Signore:

«Ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra;

non si ricorderà più il passato,

non verrà più in mente,

poiché si godrà e si gioirà sempre

di quello che sto per creare

Il profeta Isaia viene a consolarci parlando di quello che sarà, di quello che Dio farà delle nostre vite, delle nostre città. Io ho bisogno di sentire questa promessa di Dio, me ne rendo conto ascoltando i fatti di cronaca e delle sensazioni che questi fatti fanno scaturire in me: sono sgomento! Sento grande il bisogno di una vita diversa...senza il penare di certe stagioni e senza le paure di un mondo esterno così violento.

E mi chiedo e vi chiedo...

Perchè non iniziare già da oggi, da subito?

A vivere in modo vero donando e non arraffando continuamente!