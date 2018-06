Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo

Ogni volta che sono sconfitto;

Ogni volta che sono deluso;

Ogni volta che mi prendo una fregatura (questo è per me un periodo in cui me ne sono presa una con i controfiocchi);

Ogni volta in cui persone amiche si comportano da _Giuda_;

Ogni volta in cui le mie bassezze mi sovrastano;

Ogni volta in cui in mezzo a tanta gente sento il peso della solitudine;

Ogni volta in cui ricevo ingiuste offese;

Ogni volta in cui vengo indegnamente sfruttato a lavoro..

Bè tutte queste volte l'unica mia consolazione è:

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo

Altro non so dirvi.