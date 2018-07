Due lucerine miss in carriera

Sono entrambe lucerine le ultime due elette alle selezioni provinciali per il concorso Miss Italia che si sta svolgendo in queste settimane in tutto il Paese.

Nelle rispettive kermesse disputate proprio a Lucera e ad Apricena, sono risultate vincitrici Antonietta Corvino (a destra nella foto), 21 anni e allenatrice di calcio e arti marziali, venerdì scorso in Piazza Matteotti e Noemi Scirocco (a sinistra nella foto), 20 anni e appassionata di danza, nel centro garganico, già Miss Lucera l’anno scorso.

Si tratta di una soddisfazione che però rappresenta solo il primo passo di un percorso ancora lungo verso l’ambita finale di settembre, visto che già venerdì prossimo a Rodi Garganico sarà incoronata la seconda pre finalista nazionale pugliese che andrà direttamente a Jesolo. Nell’occasione sarà messa in palio la fascia Miss Eleganza Puglia e si ritroveranno a sfilare le ragazze che hanno già conquistato i titoli provinciali.

Si conferma, quindi, l’ottima tradizione lucerina nel settore, visto che già diverse ragazze locali hanno avuto modo di cimentarsi nel concorso di bellezza più famoso d’Italia.

f.g.