Piano sociale di nuovo diffidato

Sono in tutto ventuno, di cui quattro di Capitanata, gli ambiti del Piano sociale di Zona diffidati dalla Regione Puglia che ha dato 30 giorni di tempo per la stesura e l’approvazione del Piano dei servizi da erogare sui rispettivi territori per il triennio 2018-2020.

Tra questi c’è anche Lucera (che conta altri 15 piccoli comuni), oltre a Troia, San Marco in Lamis e Vico del Gargano, per i quali è stata espressamente già paventata in un’apposita delibera di Giunta la nomina di un commissario ad acta che si occupi di adempiere a tutte le procedure che interessano fasce della popolazione maggiormente bisognose tra anziani, minori e persone con problemi di salute.

Per Lucera non sarebbe certo la prima volta, perché è praticamente ancora reduce da un commissariamento terminato alla fine 2017 dopo un biennio di gestione di Giuliana Galantino.

A novembre scorso era tornata una nuova governance istituzionale, con la formazione del cosiddetto Ufficio di Piano affidato alla responsabilità del dirigente del Comune di Lucera Raffaele Cardillo. Gli altri due membri sono Sara Croce (Lucera) e Michele Niro (Pietra), con il supporto di segreteria di due dipendenti dei comuni di Motta e Carlantino. Presidente del Coordinamento è l’assessore ai Servizi sociali di Lucera Michele Marucci (delegato dal sindaco Antonio Tutolo), mentre il vice è il sindaco di Biccari Gianfilippo Mignogna.

“Qualche giorno fa siamo riusciti ad adempiere, almeno parzialmente e a livello di coordinamento – ha rivelato lo stesso Marucci – deliberando per la sola annualità 2018 con un budget di 743 mila euro. Ora toccherà ai rispettivi Comuni ratificare l’accordo, per cui il commissariamento potrebbe scattare solo nelle singole municipalità”.

In mezzo, prima e dopo, ci sono passate polemiche, contestazioni, possibili omissioni, ricognizioni e verifiche di una situazione che resta difficile, anche perché le attività vanno avanti ormai solo a colpi di diffide che arrivano da Bari, senza un’ancora reale risposta concreta che gli organismi locali dovrebbero dare presto e bene.

