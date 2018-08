Il prezzo della Verità

Tu, stringi la veste ai fianchi,

àlzati e di’ loro tutto ciò che ti ordinerò; non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro

Oggi è il Martirio di San Giovanni e il profeta Geremia nella prima lettura ci fa capire che essere fedeli a Dio non è mai stato facile!

Ma la Chiesa e i cristiani hanno questo compito nel mondo:

Dire le scomode Verità, quelle Verità che nessuno vuole ascoltare perchè svelano il male.

Si paga, la Verità si paga sempre, se ti fanno applausi brutto segno, vuol dire che stai andando a "braccetto" con il mondo!

Emarginazione e denigrazione se ti va bene, ma nei prossimi anni ne vedremo delle belle!

Sì, quando noi cristiani troveremo il coraggio e la fedeltà a Dio di parlare di certi argomenti senza resezioni vedrete il mondo come reagirà

La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre