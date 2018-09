Tosches scala le gerarchie dell’Avis

Dopo averlo fatto a livello locale, il lucerino Angelo Tosches è il nuovo coordinatore della Consulta giovanile dell’Avis di Puglia. E’ stato eletto, a larga maggioranza, nel corso della riunione dei giovani avisini pugliesi, e resterà in carica per il triennio 2018-2020.

Tosches è anche componente della Consulta nazionale giovanile ha dichiarato di star già preparando un programma di eventi e di manifestazioni, utili per valorizzare gli interventi e le iniziative di incentivazione, soprattutto le attività di formazione, sulle tematiche più attuali in tema di donazione del sangue.

L’obiettivo della Consulta resta quello di fare aggregazione, sul motto "I giovani dell'Avis chiamano i giovani".

“E’ necessario un rinnovamento – ha spiegato – con nuove idee che devono nascere e nuovi programmi che vanno attuati, e chi meglio dei giovani può dare una svolta decisiva, cambiare il modo di pensare e agire in modo nuovo come pensano e credono i ragazzi di oggi?”.

f.g.