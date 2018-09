Il Consiglio comunale ‘sociale’

E’ incentrato praticamente tutto su questioni di carattere sociale il breve ordine del giorno del nuovo Consiglio comunale a Lucera, il primo da celebrare dopo la pausa estiva.

L’appuntamento è per giovedì 27 settembre alle 16, come sempre al Teatro Garibaldi e con la seconda convocazione fissata già per 24 ore dopo.

Chiude l’elenco la concessione in comodato gratuito di un locale comunale di Via Zuppetta 9 alla cooperativa Silvana, storico sodalizio che da anni si occupa di recupero e integrazione di persone disabili, soprattutto con laboratori artigianali di oggettistica e cioccolato.

I due argomenti precedenti, invece, assumono valore generale con l’interessamento dell’intera città, visto che sbarca finalmente in aula lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio assistenziali del Piano sociale di zona per il triennio 2018-2020. Il provvedimento sta passando al vaglio dei singoli comuni facenti parte dell’ambito territoriale “Appennino dauno settentrionale”, e nell’occasione l’assemblea è chiamata ad approvare anche la relativa programmazione economica e finanziaria stabilita nelle scorse settimane per il solo 2018 e ammontante a 743 mila euro.

Sull’ambito pende da alcuni mesi una diffida arrivata ancora una volta dalla Regione Puglia e finalizzata proprio a sollecitare l’avvio delle attività a beneficio di fasce della popolazione maggiormente bisognose tra anziani, minori e persone con problemi di salute.

r.z.