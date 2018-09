‘Cucina aperta’ al Cortiletto

Dopo il successo della prima edizione, torna anche quest’anno Cucine Aperte, l’evento del consorzio “La Puglia è Servita” che accompagna il pubblico dietro le quinte della ristorazione di qualità. La kermesse occuperà tutto il fine settimana, con la possibilità di visitare le cucine delle strutture partecipanti, approfondire la conoscenza delle materie prime, seguire laboratori, degustazioni tematiche, e naturalmente assaggiare le preparazioni a cura dei ristoratori soci.

Una ventina sono quelli coinvolti su tutto il territorio pugliese, e a Lucera si ripropone “Il Cortiletto” di Paolo Laskavj che allestirà un micro evento con un cooking demo di piatti a base di pane, oltre alla possibilità di fermarsi ad assaggiare uno speciale menu degustazione.

“Siamo bombardati da talent show enogastronomici e chef-divi, ma per i soci de La Puglia è Servita la gastronomia è cultura, scienza, lavoro di squadra, umiltà – ha dichiarato Beppe Schino, presidente del consorzio – ma il vero spettacolo è quando i sapori e i profumi della nostra terra incontrano un palato che sa riconoscerne il valore: Cucine Aperte è pensato proprio per raccontare a curiosi e appassionati gourmet la cura e il lavoro che si nasconde in ogni piatto. Per questo, in questa seconda edizione, amplieremo la proposta con speciali menù degustazione, che incoraggeranno i visitatori a prolungare e approfondire il loro viaggio nel gusto”.