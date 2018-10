La Festa del Vino a Orsara

E’ tutto pronto per la trentunesima edizione della Festa del Vino, a Orsara di Puglia, in programma sabato 6 ottobre 2018. Dal mattino, e fino alla sera, la manifestazione sarà animata da visite guidate, un convegno, gli spettacoli serali con gli artisti di strada e i concerti, il percorso di calici e sapori con la Galleria Enogastronomica Orsarese. Per tutte le informazioni, i numeri utili su ricettività e ristorazione e le indicazioni su come arrivare a Orsara di Puglia è possibile consultare i contenuti del seguente link sul sito ufficiale del Comune.

VISITE GUIDATE E MENU’ TURISTICI. Alle ore 10, in Piazza San Pietro aprirà il punto informativo per i visitatori. Dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18, si terranno le visite guidate al centro storico. Per chi volesse informazioni o desiderasse prenotare, il Comune di Orsara di Puglia ha attivato il servizio info al numero 0881.964013 (digitare dopo il numero l’interno 3 e l’interno 6). Sono diversi i ristoranti che hanno aderito all’iniziativa e che offriranno ai visitatori dei menù turistici a 15 euro, per quanti volessero pranzare e cenare a Orsara scoprendo le tipicità enogastronomiche del paese.

Saranno 7 le cantine e 8 i ristoratori che daranno corpo e sapori alla trentunesima edizione della Festa del Vino. L’evento, quest’anno, si svolgerà nell’ambito di “Aggiungi un borgo a tavola”, programma nazionale che celebra l’autunno delle località alle quali il Touring Club Italiano ha assegnato la Bandiera Arancione, marchio di qualità turistico-ambientale che promuove le eccellenze dell’entroterra italiano.

IL PROGRAMMA. Il clou della giornata, come ogni anno, sarà l’apertura della Galleria Enogastronomica Orsarese per l’inizio del percorso delle degustazioni, alle ore 20. Le attività della Festa, però, cominceranno dal mattino, con l’apertura dell’Info Point in Piazza San Pietro e le visite guidate in tutto il centro storico. Alle 18.30, a Palazzo De Gregorio, si terrà il workshop su “L’enogastronomia come strumento di promozione dei Monti Dauni”, con degustazione di vino delle cantine Placido-Volpone. Alle ore 20, assieme al percorso della Galleria Enogastronomica Orsarese, prenderanno il via anche gli spettacoli: musica itinerante con Holladura Street Band, artisti di strada, performing art e live music in Piazza Municipio e, per concludere, dalle ore 22 lo spettacolo musicale di “Nuju” precederà in Largo San Michele il grande concerto di Eusebio Martinelli e The Gipsy Orkestar.

TUTTI I SAPORI DEL PAESE. Orsara di Puglia è conosciuta per la qualità dei suoi prodotti tipici e della sua tradizione enogastronomica. Dal 2007, il paese è promosso nel circuito delle Cittaslow. Nel paniere delle tipicità orsaresi ci sono il pane cotto nei forni a paglia, il cacio ricotta, i salumi, le pietanze a base di verdura, funghi ed erbe spontanee. I produttori locali sono abilissimi anche nella produzione del miele. A diversi vini orsaresi è stato riconosciuto il marchio di Identificazione Geografica Tipica.

