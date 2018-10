Il nuovo contatore elettrico

L’operazione è di quelle epocali e di grandissima diffusione sul territorio, ma molto lucerini si sono già accorti che la macchina è partita e prevede la sostituzione di tutti i contatori dell’energia elettrica da parte di E-distribuzione, con il coinvolgimento di circa 4.000 tecnici. Nel Paese sono interessate 32 milioni di utenze, 2,5 solo in Puglia e 400 mila in Capitanata.

Il nuovo dispositivo elettronico, denominato Open Meter e progettato in Italia, permette svariate funzionalità utili per i clienti e per gli operatori, oltre che per tutte le aziende impegnate nella domotica.

Si tratta del primo distributore di energia al mondo ad avere già sviluppato la seconda generazione del sistema di telegestione e la sua installazione consentirà ai clienti italiani, senza incrementi tariffari, di migliorare la consapevolezza dei propri consumi, avere accesso a nuovi servizi e, in prospettiva, partecipare attivamente al nuovo mercato dell’energia.