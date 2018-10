La (difficile) situazione in Venezuela

La situazione (difficile) in Venezuela in questi anni, raccontata da chi sta in trincea a combattere e cercare di risolvere tanti problemi sociali presenti oggi nello stato sudamericano. Tre frati minori conventuali racconteranno storie, speranze e incognite in un incontro fissato per lunedì 15 ottobre alle 19.30 nella basilica di San Francesco a Lucera.

Invitati dal Centro missionario del santuario, in collaborazione con la comunità locale dei frati, interveranno i confratelli e sacerdoti Daniel Medina, formatore nella casa "San José de Cupertino" a Palmira, Wilmer Delgado, vice parroco a Pueblo Llano. Entrambi si trovano in Italia perché hanno partecipato ad Assisi a una corso di aggiornamento per operatori impegnati in quel continente. Assieme a loro ci sarà Matteo Ornelli, nativo di Monte Sant'angelo, e missionario in Venezuela per quasi un decennio come responsabile sul territorio gestito dai francescani di Puglia.

“Un’esperienza di fede nel tempo della prova” è l’obiettivo dell’iniziativa alla quale sono state invitate le parrocchie della città, e in particolare le giovani generazioni.

f.g.