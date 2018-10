Perchè la Capitanata non ‘decolla’?

Gentili Presidente del Consiglio Luigi Conte, Ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano,

sono l'ing. Marco Armillotta, residente a Lucera e titolare di una piccola società di consulenza energetica, per presentarvi le aspettative, le aspirazioni, e in un certo senso anche l’isolamento delle strutture aziendali e degli abitanti in cui si trova la provincia di Foggia per la mancanza di idonee infrastrutture.

Nella provincia di Foggia sono ubicati ben tre aeroporti, ma nessuno è adibito ad uso civile:

Aeroporto "Amendola" molto attivo e per uso militare

Aeroporto di Borgo Mezzanone in provincia di Foggia, attualmente è usato come centro d'accoglienza per i profughi. La struttura è stata usata durante la seconda guerra mondiale dagli statunitensi; dopo la fine della guerra è passato all'aeronautica militare che la usa parzialmente in simbiosi con quello di Amendola, come base di addestramento per i velivoli. Durante la guerra del Kosovo, è stata usata come base logistica per le operazioni dell'Aeroporto di Amendola.

Aeroporto Gino Lisa a Foggia: scalo aeroportuale attivo durante il primo ed anche il secondo conflitto mondiale ed ora inattivo, penalizzando le potenzialità di una provincia a cui vengono tarpate le ali.

L’aeroporto “Gino Lisa” è stato un importante scalo aereo internazionale già dal 1915, come base di addestramento di quasi 1000 allievi piloti, ufficiali e truppa, italiani e americani, su velivoli di vario tipo.

Durante la prima guerra mondiale, nell’agosto del 1917 ha ospitato, per la propria difesa la 301a squadriglia del campo sud di Foggia.

Durante la seconda guerra mondiale, l’aeroporto di Foggia era uno dei 32 scali presenti nel territorio, che costituivano il cosiddetto complesso aeroportuale foggiano.

Dopo la seconda guerra mondiale lo scalo “Gino Lisa” è rimasto inattivo fino al 1989, quando iniziarono i voli, seppure limitati ad alcuni scali e con varie intermittenze con le compagnie Alibu Airways, seguita da Alidaunia e dalla Federico II. Nel 2002 tutti i voli cessarono per fallimento di quest’ultima società, che aveva operato solo con contributi comunali.

Nel 2008 i voli furono ripresi dalla Myair che vinse un bando pubblico per il riavvio dei servizi di linea del Gino Lisa, alla quale compagnia subentro la Darwin Airline che terminò il servizio nell’ottobre del 2011 con il termine dei contributi pubblici, dopo di che lo scalo foggiano è rimasto sempre inattivo fino ad oggi.

Nel 2010 si è cominciato a parlare dell’allungamento della pista dagli attuali 1560 m ai circa 2000 m. per permettere il decollo degli aerei di maggior dimensioni.

Il 6 luglio 2011 il comune di Foggia ha approvato con delibera della giunta comunale il primo progetto per l’allungamento della pista redatto dall’ing. Antonio Bruno di Aeroporti di Puglia.

Alla fine del mese di luglio 2011, la delibera CIPE aveva sbloccato i fondi FAS per una serie di opere per il Mezzogiorno, tra questi ben 14 milioni erano destinati all’allungamento della pista dell’Aeroporto di Foggia. Tali fondi erano stati anche confermati dalla Corte dei Conti a fine dicembre 2011 e l’inizio dei lavori era subordinata all’apertura della conferenza dei servizi che era prevista per il 27 febbraio 2012.

La conferenza dei servizi si è chiusa l’11 settembre 2012 approvando il progetto con alcune varianti e rimandandolo in attesa della valutazione di impatto ambientale (a cura di ENAC), del benestare delle soprintendenze ai beni artistici ed archeologici (a cura dei rispettivi Ministeri), del Piano rischi e delle modifiche del “Piano tratturi” e del “Piano Urbanistico Generale” del Comune di Foggia, per le varianti apportate al progetto e per l’allungamento della pista, che in verità il Comune di Foggia con una insolita celerità, nella seduta del consiglio comunale del 10 settembre 2012, ha approvato all’unanimità tutte le varianti apportate al progetto e il piano rischi redatto dalla società Tecnoengineering 2C.

Dopo questa data, una serie di intralci burocratici e politici non hanno permesso di eseguire i lavori e le difficoltà frapposte da tutte le amministrazioni regionali succedutesi, con qualche eccezione dell’amministrazione Emiliano, hanno reso inattivo lo scalo foggiano a cui sono stati privati i finanziamenti adeguati all’ammodernamento e l'allungamento della pista.

Oggi, finalmente, si percepisce un impegno nuovo sul Gino Lisa, si prende atto che all’unisono Regione e Aeroporti di Puglia hanno concretizzato i loro impegni con uno slancio come finora il territorio aveva solo potuto auspicare, superando le difficoltà frapposte alle autorizzazioni ambientali, finalmente pervenute

Signor Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ministro del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio e Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dopo i ritardi, le lungaggini burocratici, i cittadini della provincia di Foggia auspicano l’inizio ai lavori già nel corrente mese di ottobre, come unica dimostrazione della volontà di dare una svolta nella annosa storia del rilancio dell’aeroporto Ginio Lisa e di tutta la provincia di Foggia che ha delle potenzialità di sviluppo non comune, ma che le mancanze di infrastrutture l’hanno sempre penalizzata. E’ impensabile che la Capitanata con le straordinarie risorse del Gargano con il santuario di Padre Pio a S. Giovanni Rotondo (secondo in Italia solo a San Pietro), con un flusso turistico spirituale ed estivo di tutto rispetto e tutto il Sub Appennino debbano scendere a Bari per essere trasportato in sus fino a questi luoghi su strade tortuose.

La provincia di Foggia, oltre alla mancanza di un adeguato scalo aeroportuale, ha una struttura stradale vecchia di oltre cento anni; per raggiungere il Gargano da Foggia, nel periodo estivo, si impiegano non meno di 3 ore; l'unica ferrovia esistente in partenza da Foggia si ferma a Peschici e non arriva a Vieste, impiegando tempi non compatibili con le velocità dei locomotori attuali.

La struttura autostradale che collega il tirreno con l'adriatico, congiunge Napoli con Bari e non passa per Foggia, eppure se idealmente congiungessimo la retta adriatica con la sua perpendicolare verso il Tirreno, ci accorgeremo come Foggia sia il collegamento più breve e naturale snodo tra Adriatico e Tirreno.

Anche il progetto di ferrovia ad alta velocità, esclude Foggia e collega Bari con Napoli.

Non a caso dal 2002 si è manifestata l'aspirazione di tutta provincia di Foggia di far parte della regione Molise col progetto "Moldaunia" a seguito della legge n. 3/2002 che ha creato le condizioni per una fusione organica della Capitanata al Molise, proprio per sottrarsi ad una politica accentratrice della Regione Puglia, che ha soffocato lo sviluppo della capitanata, nonostante la fedeltà dimostrata dai cittadini della capitanata nelle varie tornate elettorali.

Ci auguriamo che il presente appello possa fare breccia nell'animo dei responsabili della politica e arrivi un segnale di accoglimento con la riapertura dell'aeroporto, già dalla prossima stagione estiva, senza dimenticare le altre aspirazioni.

Con referenza attendiamo gli ultimi sviluppi di questa storia e un cordiale saluto invio a tutti rappresentanti del governo e della regione Puglia, scusandomi se mi sono intromesso in un momento particolare dell’attività governativa.

Marco Armillotta

Non è proprio la stessa cosa, ovviamente, ma la novità di qualche giorno fa è che la Giunta regionale ha deciso di avviare le iniziative necessarie per costituire all’aeroporto Gino Lisa il “centro strategico della protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni di interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso, comprese le esigenze di mobilità del territorio foggiano caratterizzato dall'esistenza di aree interne con forti problemi di accessibilità” (art. 9 della L.r. 44/2018). Conseguentemente, ha approvato la convenzione che attribuisce ad Aeroporti di Puglia lo svolgimento degli obblighi di servizio economico generale dell’Aeroporto Gino Lisa per le finalità definite. L’esecutivo ha inoltre stabilito che allo scadere della convenzione, della durata di 10 anni, questa potrà essere motivatamente prorogata.