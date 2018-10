Tutolo (per ora) non lascia più

Antonio Tutolo ritira l’annunciato passo indietro, perciò da gennaio non affiderà il governo della città al vice sindaco. E quasi certamente si ricandiderà. È questa la notizia principale scaturita dal momento di “riflessione” con la cittadinanza, in realtà un comizio di due ore, che il sindaco di Lucera ha tenuto ieri sera in piazza Duomo. Dopo alcuni giorni di profilo basso e scarsa comunicatività, specie social, è apparso in gran forma ed è tornato sul famoso camioncino che ne ha contraddistinto battaglie e campagne elettorali, dal quale ha galvanizzato la folla che è rimasta tutto il tempo ad ascoltarlo, applaudirlo e sostenerlo.

“Tutti parlano di mie dimissioni (la disinformazione è quella) – ha detto a fine intervento - ma non è così: non ho mai parlato di dimissioni, perché non era mia intenzione e perché con le dimissioni cade l’Amministrazione. Ho detto che mi sarei preso una pausa da gennaio, che mi sarei messo da parte io, perché se sono io il problema, mi metto da parte. La città deve stare al primo posto”.

Quindi la questione ricandidatura, su cui è parso meno determinato, cercando l’appoggio e l’incoraggiamento della piazza, cosa che – e l‘ha spiegato apertamente - gli è mancata nelle ultime settimane, tanto da prendere la decisione di defilarsi. Chi lo ha difeso davanti alle minacce dei troll e dei profili facebook dormienti che si sono scatenati contro di lui? Era la domanda implicita.

“Mi rendo conto che non sarei rispettoso degli elettori, molti me lo stanno facendo pesare – ha dichiarato - e quindi continuerò fino alla fine (del mandato, ndr), ma sulla ricandidatura… non sono deciso perché ho voglia di riposarmi… voglio vedere soltanto la città un po’ più serena, tranquilla e anche più partecipe. Partecipare è fondamentale, significa dire la propria su questioni importanti”.

E se le parole dicevano una cosa, era palese che per scendere di nuovo in campo e affrontare una nuova e, si già si è visto, più feroce campagna elettorale, Tutolo ha chiesto il sostegno della gente che lo ha reso sindaco.

Il punto interrogativo sulla ricandidatura è in gran parte dovuto a quel supporto che lui ha visto venir meno man mano che lo accusavano di essere un “untore”, di volere i tumori in città, di essere in combutta con Montagano, suo acerrimo nemico, e poi di volere egli stesso l’impianto anaerobico proposto da Maia Rigenera. Accuse subite in solitudine, con l’ombra del sospetto che avanzava inarrestabile sulla sua persona, facendo cadere la fiducia dei suoi concittadini.

“Sono stanco del clima velenoso che si riverbera sulla città – ha raccontato – e questa cosa mi ha ferito e mortificato profondamente perché ho visto veramente metterne in forte discussione l’interesse principale, l’ho visto mettere da parte, perché quello che noi volevamo fare era banale: decidere insieme e forse questo avrebbe rasserenato anche il clima con le altre forze politiche”.

E invece tutto gli si è ritorto contro, il referendum, gli incontri informativi, perché gli avvelenatori di pozzi hanno saputo colpire là dov’era sempre stato più forte: nella fiducia della gente. Lì hanno provato ad insinuare il dubbio facendo leva sulla paura. “Hanno usato la parolina magica: tumore”, ha ribadito.

“I disinformatori di professione si svegliano specie in campagna elettorale – ha detto Tutolo – e siccome non ci sono molti argomenti per accusare questa Amministrazione, stanno conducendo un’operazione di sciacallaggio contro la città e i cittadini. Se prendi in giro la gente in questo modo – ha gridato - la tua credibilità è zero. Lucera pattumiera della Puglia? La è già da dieci anni! E su queste basi raccolgono ancora firme”.

Se forse si pente di aver ceduto troppo presto alle pressioni e alle minacce quel pomeriggio del 27 settembre in cui ha annunciato con un post su Facebook la sua “pausa” da sindaco, Tutolo tuttavia ha ritrovato vigore negli ultimi giorni e ha addirittura già scoperto le proprie carte e quelle dei suoi avversari.

Cercando di prevenirne le mosse, ha infatti prima risposto alle accuse sulla lettera inviata a Stefano Biscotti, dirigente della Provincia e responsabile del procedimento della conferenza dei servizi, dicendo che era ovvio chiedere un’accelerazione dell’iter per evitare che scadessero i termini dalla presentazione del progetto di Maia, con un rischio di richiesta di risarcimento danni. Poi ha posto sul banco una questione ancora poco conosciuta, cioè quella del capannone confinante con l’attuale impianto aerobico, di proprietà del consigliere di maggioranza Giuseppe Grasso, a cui Tutolo ha chiesto scusa pubblicamente perché gli ha impedito per troppo tempo di concludere la vendita a Montagano, per evitare che entrasse di nuovo in moto la macchina del fango che conosce bene e venisse accusato chissà di quali intrallazzi. Stesso discorso per il marito della consigliera Francesca Niro (a cui pure ha chiesto perdono per l'imposizione di una scelta politica da lei subita), precettato dall’Amministrazione per un incarico a gettone di poche centinaia di euro perché uno dei pochissimi chimici disponibili in Capitanata, “utile – secondo lui – nella battaglia contro le discariche”.

Insomma, a chi voleva abbatterlo deve essere sfuggita la situazione di mano, perché è evidente che ha ottenuto l’effetto contrario. Non solo dalla “crisi” si è avuto un ricompattamento dei tutoliani, ma la gente ha cominciato a capire, basti guardare come stanno cambiando i commenti sui social sulla questione Maia Rigenera. Tutolo ne sta uscendo fortificato. Sarà lo stesso per Lucera?

Enza Gagliardi