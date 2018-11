La Giustizia in Capitanata nei secoli

“Storia delle Corti di Giustizia in Capitanata” è il titolo di un volume che raccoglie le monografie di due studiosi foggiani, l' avvocato Daniela de Leo e Carmine de Leo, sulle varie magistrature ordinarie e speciali che hanno segnato la storia delle corti di giustizia a Foggia e nella sua provincia. Sono rievocate e analizzate il Tribunale della Regia Dogana di Foggia, la Regia Udienza di Lucera, il Tribunale del Consolato di Terra e di Mare di Manfredonia, il Tribunale di Commercio di Foggia, la sezione distaccata di Corte d'Appello nel 1944-1947, la Gran Corte Criminale e Civile di Lucera ed i Baiuli e Giustizieri e Camerari di epoca sveva ed angioina. L’opera è edita dall’Ordine degli avvocati di Foggia è sarà presentata venerdì 16 novembre alle 17 nell’aula della Corte d’Assise del tribunale di Foggia.

Si tratta di una ricerca storica durata alcuni anni, confortata dalla scoperta di centinaia di documenti inediti presso gli Archivi di Stato di Foggia, Lucera, Trani, Bari, Napoli e l’Archivio Storico della Camera dei Deputati di Roma, oltre che nei fondi manoscritti delle Biblioteche di Foggia, Lucera e Napoli, che i due autori, non nuovi a pubblicazioni di storia dell'amministrazione giudiziaria, hanno condotto rivelando in questo volume fatti e documenti sconosciuti, che arricchiscono il patrimonio storico della Capitanata e fanno riflettere sul futuro della giustizia a Foggia ed in provincia.

La ricerca degli autori informa anche su molte fonti documentarie, quali il vastissimo archivio dei processi civili e penali del Tribunale della Regia Dogana di Foggia, oppure l'archivio dell'antico Tribunale di Commercio di Foggia, che racconta attraverso i suoi processi la storia economica della città e della sua provincia nell'Ottocento ed ancora, il Tribunale del Consolato di Terra e di Mare di Manfredonia, magistratura speciale settecentesca che ricorda l'importanza del porto di Manfredonia e degli scambi commerciali via mare, una volta molto fitti con le sponde Balcaniche e tutto l'Oriente ed infine la Regia Udienza di Lucera, che aveva competenze penali e civili, oltre che sulla Capitanata, anche sul vicino Molise.