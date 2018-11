Cercasi intelligenze fuori dal comune

Tutto inizia con un gioco, anzi con un test, e si “rischia” di finire in un ristretto club di persone che possono affermare di aver un’intelligenza fuori dal comune. Sono i soci del Mensa Italia, ossia 1891 persone che hanno cominciato partecipando a Brain, il contest che sabato 17 novembre verrà disputato anche a Lucera all’hotel Villa Imperiale, così come in tante altre sedi del Paese (in Puglia solo anche a Bari e Lecce).

Si tratta di un torneo annuale costituito da quiz logico matematici, al termine del quale saranno premiati i primi 3 classificati nella graduatoria nazionale con un prestigioso attestato di vincita e buoni Amazon.

In Puglia e Basilicata si contano in totale 53 soci e il Brain vuole essere un momento per cercare di identificare e valorizzare le intelligenze che vivono e lavorano nel territorio.

Il Mensa è un'associazione internazionale senza scopo di lucro della quale possono essere membri le persone che abbiano raggiunto o superato il 98º percentile del QI (quoziente di intelligenza).

Per diventare un "Mensano" bisogna quindi rientrare nel 2% della popolazione mondiale con il più alto Quoziente Intellettivo. “Mensa” deriva dal vocabolo latino "tavola" e si riferisce al concetto di tavola rotonda, per il quale tutti i membri sono uguali tra loro. Gli scopi del Mensa sono scoprire e incoraggiare l'intelligenza umana a beneficio dell'umanità; incoraggiare la ricerca sulla natura, le caratteristiche e gli usi dell'intelligenza; incoraggiare i contatti sociali fra i soci per mezzo di conferenze, discussioni, pubblicazioni, gruppi di studio, convegni o altri mezzi utili a tali fini.

Red.

L’età minima per partecipare è di 16 anni compiuti. I minorenni devono essere

accompagnati da un genitore. È necessario solo presentarsi con un documento d'identità ed è richiesto un contributo di 10 euro per le spese di amministrazione, valutazione e comunicazione del risultato.

Prenotazioni e informazioni: jonathan.maiori@mensa.it o www.brain.mensa.it