Due lucerini alla Camera di Commercio

Sono due i lucerini facenti parte del nuovo Consiglio della Camera di Commercio di Foggia, a seguito del decreto di nomina firmato dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che ha convocato tutti i membri per martedì mattina direttamente in Via Protano.

In quella occasione è previsto l’insediamento dei consiglieri e soprattutto l’elezione del presidente dell’ente,con un’alta probabilità di riconferma per Fabio Porreca.

Nel board figurano quindi l’imprenditore Filippo Schiavone, presidente provinciale di Confagricoltura, e il notaio Amelia Anna (Liana) Benincaso, scelta dalla consultazione interna agli ordini professionali di Capitanata.

In tutto sono 22 i consiglieri, in rappresentanza di tutti i settori economici del territorio. Gli altri sono Silvana Roberto, Raffaele Petrilli, Giuseppe De Filippo e Marino Pilati (agricoltura), Michele Pupillo Alessia Di Franza (artigianato), Luigi Angelillis, Gianni Rotice e Nicola Biscotti (industria), Raffaele Mazzeo, Lucia La Torre, Stefania Bozzini, Damiano Gelsomino e Luigi Giannatempo (commercio), Mario De Angelis (cooperative), Girolamo Notarangelo (turismo), Vincenzo Simeone (spedizioni), Pasquale Stellacci (credito), Fabio Porreca e Alfonso Ferrara (servizi), Raffaele Pio De Nittis (sanità), Giovanni D’Elia (consumatori).

Manca solo un esponenti dei sindacati che le maggiori sigle non hanno ancora reso noto.

r.z.