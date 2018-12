La rotta di collisione

Vangelo (Lc 3,1-6)

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

Il commento di Michele Cuttano, diacono

Il Vangelo di questa seconda Domenica di Avvento ci presenta una via da preparare che deve essere percorsa non solo da noi ma anche da Cristo.

Già, noi andiamo verso Cristo e Cristo ci viene incontro. Sapete, quando si ama ci sono due vie:

quella vera che è quella del cuore;

quella fatta di compromessi ed infedeltà che è quella del ragionamento, del calcolo…

Non vi sembri strano ma anche la Bibbia è piena di situazioni che evidenziano queste due vie…

Iniziando magari da Caino e Abele…, Abramo fra Ismaele e Isacco…

Quanto è difficile amare con il cuore, preparare la via del cuore.

E’ più semplice accettare storicamente Gesù che viverlo nell’intimo della propria storia.

E’ più semplice trovarLo sulle pagine di un libro o in qualche film “natalizio”, che sulle pagine della nostra vita…

Vorrei chiedervi (e chiedermi) quali sono oggi, concretamente, gli ostacoli che impediscono a Cristo di entrare nei nostri cuori.

Come vorrei far capire a molti che incontrarsi con Cristo non è solo un’esperienza mistica;

Incontrarsi con Cristo è sperimentarLo concretamente nella vita di tutti i giorni.

C’è una rotta di collisione fra il mio “me stesso” di tutti i giorni e Dio.

Vi sembra strano che abbia parlato di “rotta di collisione” quando parlo del nostro incontro con Gesù, vero?

Eppure, credetemi, a volte l’incontro con Dio avviene per una sorta di collisione ai nostri occhi inaspettata; tanto inaspettata che all’inizio pensiamo ad un caso…

Quanto è strano, ci imponiamo a volte a vivere il nostro rapporto con Dio cadenzandolo a dei ritmi stampati su un calendario.

Non lo nego, vanno bene anche quelli, però, ditemelo con sincerità, quando cerchi qualcuno, quando ami qualcuno dal profondo, quando tutto il tuo essere cerca la persona amata;

puoi accontentarti dei giorni “rossi” sul calendario, o dei tempi forti?

No, te lo dico io;

quando ami è tutti i Santi giorni, tutti gli attimi!

Non è a Natale o a Pasqua;

cerchi l’incontro con Gesù sempre.

Ma l’Amore non è mai un caso.

I nostri incontri con Dio a volte avvengono nel tempo e nel posto che tu neppure lontanamente immagini.

A volte sai, può essere in una malattia;

A volte sai, può essere, non scandalizzarti, una situazione di peccato;

A volte sai può essere la fine di un amore…

Credetemi, quando incontri Cristo in queste situazioni è proprio una rotta di collisione, pure dolorosa. Nulla è scontato, anche il cristiano più “allenato”, il cristiano “roccia” che non teme scossa si trova a dover rifare i conti della propria vita e, spesso, a rendersi conto di dover ricominciare da zero.

In questo caso, quando ti accorgi che devi ricominciare da zero, sei sulla buona strada. Sì, anche nelle nostre sconfitte, la Croce è una via che il cristiano deve liberare da ostacoli. Certo ne parliamo spesso di questo saper affrontare le difficoltà della vita cristianamente… Ma quando la “botta” è tosta tutte le teorie e gli atteggiamenti “corretti” vanno a farsi benedire.

Là ti trovi tu e la sofferenza atroce. In quel luogo solitario, che è il tuo deserto, hai l’opportunità di aprire una strada alla speranza;

di aprirti alla vita, di sentire che per te c’è un nuovo inizio, che non è finita, che non ti aspetta solo una inevitabile resa;

che hai la possibilità di vivere;

che la vita è un dono prezioso.

In quei passaggi di vita capisci che c’è da raddrizzare il tuo sentiero, che c’è da abbassare il tuo orgoglio, che c’è da colmare la tua vita di una nuova speranza, una speranza che il mondo non conosce. Una speranza che non nasce da sicurezze umane, dall’appartenere ad un gruppo in parrocchia o dalle sicurezze che ti possono dare una talare indossata. E’ il tuo combattimento personale, la tua ricerca del senso di Cristo nella tua vita.

E in queste situazioni vale ben poco conoscere la teoria, essere preparati come conoscenza intellettuale dei 73 Libri… se non fai il passo che quella Parola scritta diventa per te vita rimani per sempre legato al tuo blocco di partenza che è il tuo peccato più grande: non credere che lo Spirito Santo può cambiare la tua vita, che se ti apri a Dio, Lui può cambiare la tua vita. Questo cambiamento, è inutile negarlo o tacerlo, passa attraverso delle rinunce al peccato che stai vivendo. Spero che ti sia chiaro quale peccato oggi per davvero devi abbandonare, che tu non sia nell’amara convinzione di essere già santo, che tu non abbia già perso il senso del peccato! Che tu ti sia convinto che il male che stai vivendo non è un male ma sia un servire la Chiesa. Quanti ce ne sono in giro che ingannati dal demonio hanno trasformato ed infiocchettato il proprio peccato come un buon agire, dandogli una infame machiavellica giustificazione!

Tutti i giorni, in qualsiasi situazione di vita, in ogni giorno nuvoloso o limpido, di tempesta o di sole, siamo chiamati a dare una risposta.

“Preparate la via al Signore,

raddrizzate i suoi sentieri!

Ogni burrone sia riempito,

ogni monte e ogni colle sia abbassato;

i passi tortuosi siano diritti;

i luoghi impervi spianati.

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!”

E tu, che sentiero di peccato hai concretamente oggi da raddrizzare?

E tu, che monte o colle di orgoglio e superbia hai oggi da colmare?

E tu, che situazione della tua vita non permetti a Cristo di visitare?

C’è una salvezza vera che ci aspetta;

viene da Dio,

sta aspettando me e te, proprio su quella strada che tu sai…