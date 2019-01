Un lucerino a Superbrain

Riparte da Rai1 la tradizione di lucerini che vanno in tv per partecipare a giochi e trasmissioni di intrattenimento.

Il prossimo appuntamento è fissato con Superbrain, il programma che torna con una nuova serie di 4 puntate in onda di venerdì, alle 21.10 a partire dall’11 gennaio. Tra i sei concorrenti ci sarà anche Pio Maiori, 25enne che è referente locale del Mensa Italia, associazione che riunisce persone con almeno il 98º percentile del Quoziente di intelligenza. In Puglia e Basilicata si contano in totale 53 soci.

In ogni puntata di Superbrain si alterneranno 6 diverse prove, nelle quali sarà dimostrata la straordinaria abilità mentale dei partecipanti: dalla prova di memorizzazione pura al calcolo numerico, dal riconoscimento visivo alla prova che richiede anche una grande preparazione fisica unita alla straordinaria capacità mentale. Ogni prova verrà messa in scena con lo scopo di dimostrare l'abilità del concorrente in modo sempre spettacolare e di grande impatto visivo. Top secret ovviamente l’esito della puntata già registrata.