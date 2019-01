La ‘notte speciale’ del liceo classico

E’ stata una notte speciale quella vissuta l’11 gennaio scorso dagli alunni del liceo Bonghi di Lucera che hanno animato la propria scuola con un evento andato letteralmente in scena a livello nazionale con la “Notte del liceo Classico”, kermesse nata da un’idea del professor Rocco Schembra, insegnante di latino e greco al liceo classico di Acireale. Alla quinta edizione di quest’anno hanno aderito 433 istituti italiani, per la prima volta allestita in Viale Ferrovia.

E’ stato un momento di aggregazione, condivisione, esibizione, ma anche conoscenza e promozione della attività svolte fuori e dentro le aule, restituendo un’immagine del liceo classico come indirizzo di studio tutt’altro che decadente, ma caratterizzato da lavoro, talento, idee e sogni.

E così storia, arte, letteratura, filosofia e scienza sono state le strade su cui hanno camminato i ragazzi che sono stati i veri protagonisti dal pomeriggio e fino alla mezzanotte con svariate rappresentazioni che ha interessato numerose discipline tra poesie, letture, mostre, dibattiti, proiezioni, recite, dimostrazioni, danze, canti e perfino degustazioni in chiave umanistica, sotto la direzione artistica della docente Anna Maria Di Lorenzo, e con l’assistenza alla regia del collega Michelangelo Rubino.

Non è mancato il risvolto benefico con una donazione in denaro all’Unicef, la testimonianza di ex allievi e il finale dedicato al teatro, e la rappresentazione della commedia “Gli Uccelli” di Aristofane, messa in scena dai ragazzi del laboratorio di teatro classico.