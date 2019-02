Sui 26 alloggi la parola passa all’Anac

Una richiesta di parere all’Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Questa è la decisione uscita dopo tre ore di discussione del Consiglio comunale di martedì scorso che ha discusso sulla possibilità di delocalizzare i due edifici con 26 alloggi in totale, da realizzare all’incrocio tra Viale Michelangelo e Viale Canova, a Lucera.

Il dibattito è stato comprensibilmente serrato, perché sulla vicenda incombe l’inizio dei lavori, visto che il Comune ha già firmato il contratto con la ditta che si è aggiudicata l’appalto.

Il percorso degli interventi ha portato all’individuazione di una possibile “variante in corso d’opera”, la soluzione per la quale ci sono quindi dubbi di legittimità ma che viene ritenuta come l’unica da attuare a seguito della volontà politica dell’intera assemblea che aveva espresso la sua contrarietà di allocare le opere previste nella sede indicata dal progetto risalente a 15 anni fa.

Nonostante l’effettiva autorizzazione arrivata dalla Regione Puglia, l’ostacolo è sempre lo stesso, ossia la posizione del dirigente tecnico di Palazzo Mozzagrugno Antonio Lucera, il quale solleva due problemi: la possibile perdita del finanziamento nazionale e soprattutto la nascita di un eventuale contenzioso con l’impresa attuale o con quelle escluse dalla gara che hanno formulato offerte su un cantiere da allestire in quel preciso luogo e non sull’alternativa della vicina Via Scarano.

“Il nulla osta del Comitato paritetico Stato-Regioni – ha scritto Lucera in una nota – non esonera il Comune da eventuali responsabilità amministrative e contabili”.

“Non viene considerato l’interesse pubblico che la città ha espresso attraverso il Consiglio – ha affermato Sefora Tetta – con una votazione unanime che è successiva all’aggiudicazione della gara. Penso che ogni altra considerazione sia superflua”.

E invece la vicenda resta in alto mare, almeno per i prossimi due mesi, tempo stimato per una risposta attesa da Roma, con espressa richiesta da parte di Fabio Valerio di chiedere all’impresa di “soprassedere a iniziare i lavori prima dell’arrivo del parere”.

“Il Consiglio non può imporre la sospensione dei lavori già assegnati – ha ribattuto il segretario generale del Comune Giuseppe de Scisciolo – perché si tratta di atti gestionali di competenza del dirigente”.

“A me sembra solo una presa dei fondelli – ha aggiunto Giuseppe Pitta – con i cittadini che vengono illusi su qualcosa che secondo me non si può fare, anche perché la ditta potrebbe cominciare a scavare da domattina e nessuno potrebbe impedirglielo”.

Il provvedimento di richiesta di parere è stato quindi approvato all’unanimità ma con parecchie defezioni, specie nella minoranza dove i presenti erano solo Valerio, Pitta e Dell’Osso, tre dei sei richiedenti la seduta monotematica.

r.z.