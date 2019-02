Finanza agevolata e bandi di questo periodo

PICCOLA RICETTIVITA’ LUCERA

Il finanziamento ammonta a massimo 35 mila euro in conto capitale della spesa totale del progetto. Sono ammissibili tutti i progetti tesi a migliorare la ricettività e ospitalità dei territori del Comune di Lucera nonché zone rurali.

Possono partecipare microimprese, persone fisiche, residenti in zone rurali ivi inclusi agricoltori e loro coadiuvanti.

Sono finanziati i seguenti investimenti: adeguamento e ristrutturazione immobili, acquisto di arredi e attrezzature.

Il bando scade il 16 aprile 2019.

BANDO INAIL

Si tratta del solito bando che riguarda le imprese agricole, microimprese, pesca abbigliamento, tessili, etc…

Il finanziamento è erogato in conto capitale fino a massimo 65% della spesa necessaria per l’investimento.

L’importo è soggetto alla regola del de minimis.

Per presentare la domanda (scadenza marzo 2019) necessitano i preventivi dell’investimento.

RICAMBIO GENERAZIONALE IN AGRICOLTURA

Riguarda i giovani da 18 a 40 anni che vogliono subentrare in un’azienda agricola già in essere.

Il finanziamento è pari al 75% dell’investimento attraverso un mutuo a tasso zero della durata da 5 a 15 anni.

NUOVA SABATINI

Ritorna il contributo sugli interessi per la stipula di mutui o prestiti bancari per l’acquisto di attrezzature.

Il contributo è pari al 2,75% annuo, aumentato al 3,57% per le attrezzature tecnologiche avanzate (attrezzi governati da computer, big data, cybersecurity) a riduzione del tasso ordinario praticato dalla banca.

RESTO AL SUD

Vengono finanziate nuove attività imprenditoriali con un finanziamento di 50 mila euro; in caso di società, ad ogni componente spetta il suddetto importo con un tetto massimo di 200 mila.

Non sono finanziabili le nuove attività nel settore dell’agricoltura, commercio e attività professionali, quindi solo industria, artigianato, trasformazione prodotti agricoli e della pesca, turismo, servizi.

Possono partecipare le società costituite dal giugno 2017 oppure ditte individuali o società che si costituiscono entro 60 gg. dall’accoglimento della domanda.

Il finanziamento è per il 35% dell’investimento a fondo perduto e un mutuo bancario del 65% agevolato da restituire in 8 anni.

E’ rivolto ai giovani disoccupati.

NIDI

Per i giovani disoccupati, è prevista la concessione di un contributo a fondo perduto e parte a tasso agevolato come segue:

Fino a 50 mila euro, 100% di agevolazione

Tra 50 e 100 mila euro, massimo 90% di agevolazione

Tra 100 e 150 mila euro, massimo 80% di agevolazione

INVESTIMENTI PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il bando interessa le imprese e le microimprese che operano nel settore dell’artigianato, commercio, manifatturiero codice ATECO C, comunicazioni codice ATECO J, sanità e trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

L’investimento può riguardare la realizzazione di nuove attività produttive, ampliamento di un’unità già esistente, diversificazione e cambiamento del processo produttivo.

L’investimento minimo è di 30 mila euro. Il contributo è a fondo perduto sino al 45% dell’investimento.

Fondamentale per accedere al finanziamento è la garanzia di un Cofidi o di una banca.

TURISMO

Il finanziamento è rivolto alle imprese che intendono insediare in Puglia un’attività turistico-alberghiera tipo: alberghi, villaggi turistici, bed e breakfast, campeggi, approdi turistici e rimenaggio compreso noleggio natanti barche, agenzie di viaggio, gestione impianti sportivi, noleggio biancheria, piscine, etc.

Per il resto, il bando prevede quanto detto per l’investimento precedente.