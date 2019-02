Lucera capitale della musica da camera

Tutto pronto per Musicalis Daunia 2019, progetto che rientra nella XXXVI stagione concertistica degli Amici della Musica “Giovanni Paisiello” di Lucera, organizzato in collaborazione con L’Opera Bvs di Foggia.

Il titolo della nuova rassegna è “Fatti ad Arte” e presenta un calendario ricco di eccellenze nazionali ed internazionali, nonché di validissimi artisti pugliesi, e della Capitanata in particolare, che vivono tale vasto respiro culturale.

La terza edizione di Musicalis Daunia si compone di ventuno date da marzo a novembre, di cui sedici in abbonamento distribuite tra Teatro Garibaldi e Sala Paisiello di Lucera. Gli altri cinque concerti, tutti ad ingresso libero, avranno luogo al Cep di Foggia, ad Ordona, a Torremaggiore, a Vico del Gargano e ancora a Lucera.

La stagione sarà inaugurata il 17 marzo dal prestigioso duo internazionale composto dal violoncellista Bion Tsang (medaglia di bronzo al concorso Tchiakowsky di Mosca) e dal pianista sudafricano Anton Nel, vincitore del Naumburg Competition di New York e al suo debutto italiano, che sarà anche protagonista del primo appuntamento del Festival "Elvira Calabria" il 19 marzo.

Altri debutti nazionali saranno quelli dell'armena Marianne Gedigian, ex primo flauto della Boston Symphony Orchestra, e di Colette Valentine, pianista richiestissima negli Stati Uniti (25 maggio).

Eccezionale quest’anno la presenza del Miró Quartet, il primo ensemble nella storia a ricevere l’Avery Fischer Career Grant e tra i migliori quartetti in attività (23 marzo) e poi i grandi ritorni a Lucera di Joseph Puglia, primo violino dello Schoenberg ensemble di Amsterdam (9 aprile), della cinese Cordelia Paw, primo violino di Rotterdam Sinfonietta (6 aprile), e di Benedetto Lupo, pianista tra i più apprezzati al mondo (18 maggio).

Con “Fatti ad arte” Lucera si consacra capitale della musica da camera nel sud Europa, luogo d’incontro di musicisti provenienti da ogni continente.

«Siamo riusciti a creare un centro artistico di eccellenza che attira in città artisti affermati in tutto il mondo - dichiara Francesco Mastromatteo, direttore artistico della rassegna - e, contemporaneamente, ospita alcuni dei migliori interpreti italiani, quali i pianisti Viviana Lasaracina, Domenico Monaco, Domenico Codispoti che suonerà in duo con Esteban Ocaña, Gianluca Luisi, il violinista Daniele Orlando e i componenti del Quartetto Esperia (a Ordona il 28 ottobre), nonché giovani emergenti del nostro territorio, come Laura Licinio, Leone Monaco, Manuel Padula, Lisa Redorici, Sara Tomaiuolo, Stefano Bruno e il recentissimo Trio Schuloff (a Foggia il 13 settembre). Inoltre, la presenza dell’ensemble Camerata Mvsica Antiqva (in Sala il 3 novembre) suggella il rapporto di collaborazione con il Liceo Musicale Poerio di Foggia, di cui due dei musicisti sono docenti».

Anche quest'anno al centro delle scelte esecutive degli artisti ospiti c'è il repertorio classico-romantico.

«Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn e Brahms saranno i nostri numi tutelari», spiega Elvira Calabria, presidentessa degli Amici della musica.

A questo si aggiunge l’introduzione in cartellone del primo Galà lirico “Elisabetta Di Ruberto” con il trio d’eccezione formato da Valentina Maria Cotrone (soprano), Matthew Corcoran (tenore) e Christina Wright-Ivanova (pianoforte) in scena il 16 novembre.