Piccola lucerina ‘Alfiere’ della Repubblica

Per ritrovarsi “Alfiere” della Repubblica Italiana a nemmeno 11 anni bisogna aver avuto meriti speciali. E in effetti sono quelli accertati per la piccola Rebecca Maria Abate di Lucera che oggi è stata premiata con il prestigioso riconoscimento assegnato dal presidente Sergio Mattarella.

La piccola fa parte di un gruppo di 29 giovani, tutti nati tra il 1999 e il 2008, che “si sono distinti come costruttori di comunità, attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali”.

La cerimonia di consegna degli attestati si svolgerà al Quirinale, nella mattinata di mercoledì 13 marzo.

In particolare, per Rebecca è stato determinante “l’aiuto che è riuscita a dare a una compagna di scuola con grave disabilità – si legge nella motivazione – consentendole di uscire dal silenzio e di aprire una comunicazione con l’intera classe. Grazie alla sua sensibilità e al suo affetto, è riuscita a interpretare e comprendere i pochi segnali dell’amica, creando in questo modo nella classe un ambiente più aperto e inclusivo, dove la diversità è divenuta occasione di crescita per tutti”. Per quattro anni, infatti, e fino a giugno 2018, dalla seconda alla quinta classe della scuola primaria Tommasone, Rebecca si è presa cura di una compagna di classe, straniera e disabile, aiutandola praticamente in tutti i momenti di convivenza, dallo studio alla mensa, passando per il gioco.