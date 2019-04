Il nuovo volto della biblioteca

La biblioteca del SS. Salvatore a San Pasquale promette di cambiare volto nel giro di qualche mese. Del progetto di riqualificazione si sapeva già, ma ora è stato lo stesso sindaco Antonio Tutolo a dare notizia dell’aggiudicazione dell’appalto per un importo di circa 900 mila euro finanziati dalla Regione Puglia.

Sono in programma numerosi interventi interni ed esterni all’edificio, peraltro con la creazione di nuovi spazi come un bar, oltre all’installazione di una rete wi-fi per l’intera Villa comunale e la digitalizzazione del patrimonio librario.

Si prevede anche la realizzazione di una nuova area accoglienza davanti all’omonima chiesa con un piccolo teatro, e un vero e proprio giardino interno per eventi culturali e spazi dedicati alla lettura, oltre a uno dedicato esclusivamente a bambini e ragazzi.