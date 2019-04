Cypha Killa ha ‘Mill Tracc Mill Facc’

Se c’è qualcuno al mondo che più di altri riesce a mischiare (in realtà il termine più corretto sarebbe “mixare”) il dialetto lucerino e la lingua inglese, questo si chiama Vincenzo Capobianco, in arte Cypha Killa, rapper/emcee residente a Londra ma che non ha mai dimenticato le sue origini. Anzi.

Un esempio concreto? Il titolo della sua ultima traccia da cui è stato estratto un video: “Mill Tracc Mill Facc”.

Come lo leggi o come lo pronunci, non si nota la differenza tra idiomi solo apparentemente così lontani, ma che si fondono nella musica e nel parlato dell’artista lucerino che sta dosando le uscite dei singoli brani dal suo album che richiama ancora una volta a Lucera e al suo simbolo dell’eno-gastronomia: Cacc Ritm & Funk.

Si tratta di un lavoro in cui sono fioccate le collaborazioni e le fusioni di stili ed estrazioni, con l’ultima che vede la presenza del rapper canadese Sites, il quale peraltro si è già esibito proprio a Lucera assieme allo storico gruppo americano Das Efx.

Il video è ambientato a Londra, si apre al parco dove Cypha è in compagnia dei suoi (veri) figli, intento a cercare un’ispirazione per la cover dell’album, e si chiude con la visualizzazione della soluzione che ha preso forma. In mezzo c’è un viaggio tra varie location, perfino nella London Library, una delle librerie più antiche della capitale britannica, tappa di un percorso che porta all’hip hop, al mondo dei graffiti, alla sua nuova avventura con il collettivo Hip Hopera Foundation e gli studi sulla Cultura, passando per lo Stage, i palchi e quindi il presente.