Quattro lucerini nella Nazionale sbandieratori

Quest’anno sono settantasette gli elementi che compongono la Nazionale della Lega Italiana Sbandieratori. Quattro di essi sono della compagnia Sbandieratori e musici città di Lucera e sono gli unici pugliesi presenti. Si tratta dello sbandieratore Davide Mainieri e dei musici Mario Angelilli, Noemi Iacoviello e Daniel Simonetti.

Si sono appena chiuse le selezioni che hanno visto partecipare un numero come sempre elevato di giovani atleti provenienti da tutta la Penisola. Oltre centoventi gli aspiranti che ambivano ad indossare la divisa e che sono stati attentamente esaminati dai due CT Stefano Giovannetti (per i musici) e Marco Barcherini (per gli sbandieratori).

I candidati - divisi tra sbandieratori, tamburi, rullanti e chiarine - fanno parte delle oltre quaranta compagnie che aderiscono alla LIS, che conta più di 1.500 iscritti e si sono presentati lo scorso fine settimana a Chianciano Terme, in provincia di Siena.

Per accedere alle selezioni hanno studiato gli esercizi obbligatori preparati dai due commissari tecnici chiamati a giudicare le loro performance nel corso della due giorni chiancianese.

La nuova Nazionale si presenta con molti innesti giovani e un abbassamento dell’età media. In totale si contano 41 sbandieratori e 36 musici, di cui 21 tamburi, 11 chiarine e 4 rullanti.

“Siamo orgogliosi del risultato raggiunto – dice Marcello Calabrese, presidente del gruppo lucerino - ancora di più perché Mario Angelilli è stato riconfermato capitano musici della nazionale LIS del Nord e Centro Italia, lo stesso Davide Mainieri come capitano sbandieratori per il Sud Italia e quest’anno si è aggiunto e Daniel Simonetti, nominato capitano musici anch’egli per il Sud Italia. Una conferma che la scuola dei nostri Maestri made in Lucera è un progetto vincente: la formazione dei nostri coach è una via che stiamo percorrendo e in cui crediamo molto, e questi risultati non fanno altro che avvalorare l’idea che la strada è quella giusta. A questo aggiungiamo l’importante presenza del lucerino Francesco Loconte nella carica di componente della Commissione manifestazione ed eventi della Lega”.