La ‘resa’ di Lucera 750 anni fa

Sono trascorsi 750 anni da uno degli avvenimenti più importanti della storia di Lucera, visto che nel 1269 venne posto fine all’assedio della città da parte degli angioini e venne di fatto avviata la fondazione della fortezza nella sua attuale versione.

A rievocare quelle pagine e quegli episodi ci stanno pensando l’Associazione storico-culturale “Imperiales Friderici II” e il blog “Lucera: memoria e cultura”, entrambi impegnati nella ricerca storica relativa al medievo ma anche nella divulgazione e rievocazione filologica dell’età sveva.

Per l’occasione sono stati ideati una serie di appuntamenti con la collaborazione di enti pubblici e soggetti privati, tutti finalizzati a commemorare le ricorrenze di quello che fu il passaggio dalla dominazione sveva (e saracena) a quella angioina.

Mostre, convegni, presentazioni di libri ed escursioni sono le attività messe in programma per diversi giorni tra fine aprile ed inizio maggio.

L’evento finale è invece fissato per il 27 agosto con la cerimonia commemorativa nel giorno dell’anniversario della resa della città, con la partecipazione delle autorità civili, militari, religiose e della cittadinanza. L’obiettivo è quello di veicolare un messaggio di coesione ed unione al di là delle posizioni culturali, religiose e politiche.

Gli eventi sono a cura di Alessandro Strinati, appassionato ricostruttore storico degli usi e costumi dei saraceni, socio fondatore e presidente di “Imperiales Friderici II”, Alessandro De Troia, appassionato ricostruttore storico, cultore di storia locale, socio e già vice presidente del sodalizio e curatore del Blog “Lucera: memoria e cultura”, Walter di Pierro, cultore di storia locale e guida turistica, socio di “Imperiales Friderici II” e curatore anch’egli del blog.

Gli eventi e le attività in programma alla Galleria Manfredi

Mostra “In castris in obsidione Lucerie - la storia, i protagonisti e le ricostruzioni”, dal 25 aprile al 10 maggio. (visitabile dal lunedì al venerdì: 9,30-12,30 | 17,00-20,00, sabato e domenica: 9,30-12,30 | 17,00-22,00).

I contenuti della mostra, già presentati nel marzo 2015 presso il Museo di Archeologia Urbana “Giuseppe Fiorelli” di Lucera, saranno arricchiti e riproposti con l’esposizione di pannelli esplicativi roll-up, manichini, ricostruzioni di equipaggiamenti e manufatti ad uso civile e militare inseriti in percorsi tematici didattico-divulgativi.

Martedì 30 aprile, dalle 19, verrà messa in scena la performance “Primus canticum” a cura del Gruppo “Ensemble Bona Fides” facente parte dell’Associazione Porta San Severo. Direzione artistica a cura di Mosé la Cava.

Venerdì 3 e 4 maggio, dalle 10.30, presentazione dei libri, alla presenza dei rispettivi autori: R. Engl, “Die verdrängte Kultur: Muslime im Süditalien der Staufer und Anjou (12.-13. Jahrhundert)” (Ed. Thorbecke, 2018); F. Canaccini, “1268 La battaglia di Tagliacozzo” (Ed. Laterza, 2019).

Convegno all’istituto comprensivo “Bozzini-Fasani” di Lucera, ore 16.

Venerdì 3 maggio: Lucera nel contesto del Regno di Sicilia nel XIII secolo

Sabato 4 maggio: L’assedio di Lucera del 1268-1269

Domenica 5 maggio: Archeologia medievale a Lucera e in Capitanata

I Proponenti

L’Associazione storico-culturale “Imperiales Friderici II” con sede a Foggia, operante già dalla metà degli anni novanta, nasce nel 2002 e ufficializza la sua costituzione nel 2004. E’ composta da un gruppo di amici aventi la comune passione per la storia medievale e le sue discipline. Il proponimento degli associati è di realizzare corrette ricostruzioni di eventi aggregativi, denominati “Rievocazioni Storiche”, attraverso ricerche tecnico-storiche sull’organizzazione sociale, sugli usi e costumi, e quant’altro necessario e utile, con riferimento alle fonti coeve e disponibili e/o con formulazione di ipotesi plausibili. Tra le attività figurano anche convegni, incontri e mostre tematiche. La ricostruzione storica, fedelmente filologica, e l’archeologia sperimentale, marcatamente empirica, sono i punti di forza degli “Imperiales” che, nel vasto mondo della rievocazione storica in Italia, presentano la vita quotidiana del XIII secolo, con particolare riferimento a quella sveva (epoca affascinante che ha segnato indelebilmente la provincia di Capitanata). Specificatamente, il periodo storico preso a riferimento per le rievocazioni è compreso tra il 1221 ed il 1269; l’Associazione è la prima e l’unica a proporre in Italia personaggi sia occidentali che orientali; vengono affrontati punti oscuri e poco noti del Medioevo meridionale, quali i milites de Apuliæ con seguito e i famosi sagittarii sarraceni di Lucera. Solitamente, i personaggi vivono in situazioni/ambientazioni ricreate, e propongono spaccati di vita sociale, sia di tipo civile che militare, caratterizzati da didattica e da dimostrazioni/esibizioni.

Il blog sulla civiltà millenaria dell’antica città della Daunia, “Lucera: memoria e cultura”, nasce nel 2010 come spazio culturale aperto a chi desidera pubblicare articoli, ricerche personali, fonti documentali e quant’altro serva ad accrescere la conoscenza storica di Lucera, con un approccio multidisciplinare. Un modo nuovo di divulgare che offre la possibilità di condividere, discutere ed approfondire le più diverse tematiche con la collaborazione di tutti. La storia, l’archeologia, l’arte e tutto ciò che riguarda la civiltà dell’antica città della Daunia sono il pane quotidiano del blog. Chiunque può sentirsi libero di contribuire o semplicemente commentare i post pubblicati dai redattori.

Gli Accadimenti

La città di Lucera, come è noto, a partire dalla prima metà del XIII secolo (intorno al 1223) fu al centro delle vicende storiche che interessarono tutto il Regnum Siciliae. L’Imperatore Federico II di Svevia, dopo aver sedato le rivolte scoppiate in Sicilia, decise di trasferire coattivamente numerosi musulmani in Capitanata, creando così la Luceria Saracenorum, in quel modo ricordata dai cronisti del tempo. Dall’insediamento dei saraceni tutta la zona, devastata in precedenza da Longobardi, Bizantini e Normanni, ebbe una forte spinta economica dovuta al rifiorire dei commerci, dell’artigianato e dell’allevamento. Dal 1234, nel periodo compreso tra il 24 Giugno e il 1 Luglio, Lugàrah fu sede di una delle sette fiere organizzate nel Regno da Federico, il quale nello stesso periodo intraprese la costruzione del palatium, di cui oggi rimane solo il recinto a scarpata che costituiva la parte esterna della struttura principale in cui venivano custodite grosse quantità di ori, argenti, vesti e pietre preziose. All’interno della complessa costruzione operavano garcie e ancillae che prestavano il proprio servizio nella Camera imperiale, una sorta di centro di produzione artigianale. La colonia beneficiava di libertà amministrativa e figure come il qadì e i quwwad amministravano la giustizia ed esercitavano il potere esecutivo. Poco si è scritto, invece, dei fatti susseguitisi durante la discesa nel Regno da parte di Carlo I D’Angiò che, accettando la corona da Papa Clemente IV nel 1263 e dopo averla cinta nel 1265, ebbe l’ardore e la fortuna di vincere i discendenti dell’ormai defunto Imperatore: Manfredi (Battaglia di Benevento, 1266) e Corradino (Battaglia di Tagliacozzo, 1268), rivoluzionando di fatto le sorti dell’odierna Italia meridionale. Lucera con i suoi abitanti (cristiani e soprattutto saraceni) giocò un ruolo di considerevole antagonista rispetto ai franco-provenzali, schierando migliaia di armati a Benevento prima e scatenando la rivolta ghibellina in Capitanata poi, provocando finanche le ire del Papa il quale promosse una crociata contro la città. L’insurrezione perdurò per oltre un anno e costrinse Carlo a cingerla d’assedio in due momenti: da Maggio a Giugno del 1268 e da Aprile ad Agosto del 1269. L’assedio fu così rilevante da spingere l’Angioino alla convocazione di tutti i Conti, Baroni e feudatari sotto pena della confisca dei feudi e all’emanazione di una colletta generale al fine di racimolare denaro per il mantenimento dell’esercito. Tra il 27 e il 28 Agosto 1269, segnati dagli stenti e dalla fame, gli ultimi ribelli della Luceria Saracenorum si arresero e si consegnarono a Re Carlo. I cristiani fatti prigionieri furono quasi tutti giustiziati, mentre ai musulmani fu concesso un indulto in cambio di un oneroso tributo. Ai saraceni fu accordata inoltre la libertà religiosa e l’autonomia interna. Perseguendo la politica di Federico II, Carlo I sperava di riuscire ad ottenere la cieca fiducia di cui godeva il Puer Apuliae il quale creò non solo un prezioso bacino di reclutamento militare ma soprattutto un centro di attività economiche tra cui artigianato, lavorazione del cuoio, tessitura, allevamento e addestramento di animali.