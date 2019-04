White Rabbit, solo Ricci resta in carcere

Il tribunale del Riesame di Campobasso ha ridimensionato in maniera evidente le ordinanze restrittive emesse dal gip di Isernia a proposito dell'inchiesta White Rabbit che ha visto il coinvolgimento di undici persone, tra cui sei lucerini, accusati a vario titolo di detenzione illecita, trasporto e cessione di cocaina.

I giudici di secondo grado hanno confermato la custodia cautelare nel carcere pentro solo per Vincenzo Ricci, 62 anni, ritenuto il centro di tutta la vicenda, con ruolo di coordinamento, trasporto e “consulenza” sulle attività di spaccio operate nel territorio di Isernia.

Per Santuccio Barbetti, 45 anni, invece, è stata disposta l'uscita dalla cella e la detenzione ai domiciliari. Per lui la procura ipotizza un ruolo di intermediazione con suoi parenti del Molise, poi rivelatisi gli acquirenti degli stupefacenti.

Provvedimenti annullati, inoltre, per un altro uomo e due donne che erano stati raggiunti da un decreto di obbligo di dimora. Sono tutti difesi dall'avvocato Nicola Consalvo che si è detto sostanzialmente soddisfatto dell'esito delle richieste presentate, pur attendendo di leggere le motivazioni dei singoli provvedimenti, specie per Ricci.

Annullata anche la carcerazione di Luigi Barbetti, di 41 anni e difeso da Nicola Delle Vergini, accusato di aver avuto un ruolo di supporto, visto che avrebbe messo a disposizione la propria utenza telefonica per le chiamate in cui venivano fatti gli ordinativi degli stupefacenti.

Il blitz era scattato il 20 marzo scorso, atto finale di un'indagine durata almeno un anno e mezzo. Proprio Ricci sarebbe stato sotto osservazione, perché ritenuto frequente corriere della droga sulla tratta verso Isernia dove consegnava quantitativi sempre variabili (dai 30 ai 100 gr per volta) di cocaina per consegnarli a venditori locali, per un giro di affari stimato in 15 mila euro al mese.

In occasione degli interrogatori di convalida, tutti si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.

