La stagione "Fatti ad arte" di Musicalis Daunia ospita la giovane pianista Laura Licinio per il "Festival Elvira Calabria", dedicato alla presidentessa dell’associazione Amici della musica “Giovanni Paisiello” di Lucera, che insieme a L’Opera bvs organizza Musicalis Daunia.

Laura Licinio, che si esibirà in concerto sabato 27 aprile al Teatro Garibaldi di Lucera, è risultata vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali e, nonostante la giovane età (ha vent'anni), svolge un'intensa attività concertistica su tutto il territorio italiano, partecipa come solista, in formazione cameristica e con l’orchestra, ed ha eseguito il Concerto in La minore di Grieg accompagnata dall’orchestra Sinfonica del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia nel 2016.

Per il Festival Calabria proporrà la Sonata in re maggiore KV 576 di Mozart, la Ballata n. 2 op. 38, la Sonata n. 2 op 35 e gli Studi op. 10 n. 1, 12 di Chopin.

Il concerto avrà inizio alle 20.30 e sarà trasmesso in diretta streaming sul sito di Musicalis Daunia (http://www.musicalisdaunia.com/live.asp) e dopo qualche ora sarà riproposto sulla pagina Facebook dell’associazione: Amicidellamusicapaisiello.

L’ingresso è con abbonamento o biglietto (dagli 8 ai 12 euro) che si può acquistare un’ora prima dell’evento e sono attive convenzioni con l’Università degli Studi di Foggia e il Conservatorio Giordano.

Nella mattinata del 27 aprile, sempre al Teatro Garibaldi, si svolgerà una nuova lezione concerto di “Classica di classe” dedicata agli alunni delle scuole elementari e medie della Capitanata.

Musicalis Daunia è realizzato con il contributo della Regione Puglia - “Patto per la Puglia 2014-2020 – Area di intervento IV – Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”, il sostegno della Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e delle attività imprenditoriali del territorio attente alle iniziative musicali di qualità quali Nonsoloaudio e Clivio pianoforti.

Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri: 0881-708013 e 348-6502230 o l’indirizzo email info@musicalisdaunia.com.

Red.