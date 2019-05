Cambia il prefetto di Foggia

Nuovo valzer di prefetti disposto nella giornata di ieri dal Consiglio dei ministri, quello già diventato famoso perché aveva all’ordine del giorno solo “Varie ed eventuali”.

E invece sono stati diversi i provvedimenti varati in termini di nomine per le prefetture, con il coinvolgimento anche di quella di Foggia.

Massimo Mariani dopo soli due anni lascia la Capitanata per andare a guidare l’ufficio di Governo di Reggio Calabria, prendendo il posto di Michele Di Bari (ex guida del Comune di Lucera nel 2008-2009) che a sua volta andrà a dirigere il Dipartimento nazionale per le libertà civili e l’immigrazione.

Mariani assumerà anche la carica di commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando, mentre a Foggia lo faceva già per Manfredonia.

Lo stesso doppio incarico sarà assunto quindi da Raffaele Grassi che arriva proprio dalla Calabria. E’ al suo primo incarico del genere ma si tratta di un funzionario dello Stato di lungo corso perché fino a marzo scorso era questore proprio a Reggio. Originario di Ferrara, 59 anni, ha diretto il Servizio Centrale Operativo della Polizia, occupandosi di indagini molto delicate e alcune diventate poi eclatanti, soprattutto di criminalità organizzata internazionale con l’attività delle cosche della ‘ndrangheta e i loro rapporti con i narcos sudamericani.

