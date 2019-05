L'orchestra della Dante trionfa a Pesaro

Grande festa stamattina alla scuola Dante di Lucera che ha accolto i ragazzi tornati vincitori dalla sesta edizione del concorso musicale “Giovani in crescendo” di Pesaro, organizzato dalla locale orchestra sinfonica intitolata a Gioacchino Rossini. La kermesse è rivolta agli alunni di tutti gli istituti scolastici e organismi a indirizzi musicale, suddiviso per categorie e fasce di età, sia in forma singola che di gruppo.

La proclamazione c’è stata sabato sera al teatro cittadino, dove è stato ufficializzato il successo della spedizione, con l’aggiudicazione del primo premio (targa, oggetto d’arte e 300 euro in denaro).

Erano un’ottantina gli istituti partecipanti in rappresentanza di tredici regioni italiane, e il “Tommasone-Alighieri” ha prevalso grazie alla performance della sua grande orchestra di ben 110 elementi, diretta dal maestro Stefano Ottomano. Per l’occasione i ragazzi lucerini si sono esibiti in un medley tratto dalle musiche dei Queen, suscitando apprezzamento e ammirazione della giuria che ha evidentemente premiato anche la capacità e la volonta di assemblare così tanti giovani musicisti in un’unica formazione.

E in effetti questo risultato è il frutto di un complesso lavoro svolto del team di insegnanti composto anche da Mario Ieffa (che ha curato gli arrangiamenti), Giovanni Delle Fave, Francesco Scaramuzzi, Davide Giorgetti, Luca Marri, Barbara Nespoli e Maria Carmina Caruso.

“Bisogna solo complimentarsi con tutti per il successo riportato – ha commentato il dirigente scolastico Francesca Chiechi – perché dopo tanta fatica, impegno e diligenza hanno dimostrato di essere stati capaci, insieme, di centrare gli obiettivi prefissati. Quella portata a Pesaro è stata una proposta musicale innovativa, fresca, dai ritmi veloci, in cui campeggia il sapiente equilibrio che ogni strumento sa dare alla musica. Sono sperimentazioni frutto di formazione e innovazione professionale, riconoscibile da tutti e ancor più riconosciuta dagli esperti. Auguro a ciascuno di continuare sempre sulla strada del successo, portando nella mente e nel cuore i bei momenti trascorsi durante questa esperienza in cui la musica, grazie al suo linguaggio unico e universale, ha svolto una grande funzione sociale e culturale”.