I tumori al seno tra rischi e origini

Le problematiche e soprattutto le origini del tumore al seno negli ultimi tempi sono state studiate a livello mondiale anche da Mario Coccia, ricercatore originario di Lucera che lavora al Cnr e all’Università americana di Yale. Questo è quanto ha riferito di recente, auspicando la diffusione dei risultati.

La ricerca svolta è una parte di un grande progetto di collaborazione scientifica internazionale tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche Italiano e la Yale School of Medicine (USA) per lo studio delle dinamiche e delle cause dei tumori a livello mondiale. L’articolo sarà presentato alla 2019 The American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting (31 maggio-4 giugno) che si terrà a Chicago (Illinois, USA).Lo studio mostra che il rischio di mortalità nel cancro al seno tra le donne è un crescente problema di salute pubblica in tutto il mondo. I dati globali utilizzati sono l'incidenza e la mortalità del cancro al seno come tasso di età standardizzato per 100.000 abitanti in 78 paesi a reddito medio-basso, 50 paesi a reddito medio-alto e 63 paesi ad alto reddito e sono stati ottenuti da IARC/OMS per gli anni 2012 e il 2018.

I risultati rivelano che un aumento dell'1% dell'incidenza del cancro al seno aumenta la mortalità dello 0,79% nei paesi poveri, dello 0,50% nei paesi a reddito medio alto e dello 0,31% nei paesi ricchi.

Questi risultati, confermati da altre analisi, sembrano suggerire che la mortalità per carcinoma mammario sta aumentando nel tempo in tutto il mondo nei paesi ricchi e in particolare nei paesi in via di sviluppo. Lo studio rivela che sebbene ci sia un miglioramento della ricchezza e del benessere in tutto il mondo, sebbene nuove terapie e ampi programmi di diagnosi della malattia, il rischio d’incidenza e mortalità nel cancro al seno è in tendenziale aumento dal 2012 al 2018.

Questo risultato suggerisce che alcuni fattori ambientali e fattori associati allo stile di vita dei paesi stanno sostenendo l’aumento dell’incidenza del cancro al seno dal 2012 al 2018 in tutti i gruppi di paesi analizzati e il miglioramento dell'assistenza sanitaria e della medicina negli ultimi 40 anni non sono stati sufficienti a far rallentare e/o a invertire la dinamica.

L’estensione dello studio ad altre tipologie di tumore, come la tiroide, cervello e colon, sembra confermare anche in questi una continua crescita dell’incidenza e mortalità a livello mondiale nel periodo che va dal 2102 al 2018.