Il percorso lucerino del Giro d’Italia

Con l’inizio del Giro d’Italia che prende il via oggi, è stato ufficializzato con precisione anche il percorso della sesta tappa che giovedì prossimo, 16 maggio, partirà da Cassino per arrivare a San Giovanni Rotondo dopo 233 chilometri, con passaggio per Lucera.

Il tragitto attraversa l'Appennino centro meridionale dal Lazio fino ad arrivare al Gargano, toccando anche Isernia, Bojano, Campobasso e Foggia, fino alla salita finale di Coppa Casarinelle attraverso Rignano Garganico. L'ascesa, non durissima, presumibilmente porterà un gruppo selezionato alla città di Padre Pio, traguardo raggiunto dopo una decina di chilometri pianeggianti o in leggera discesa.

Dopo nove anni (nel 2010 era stata la partenza della tappa verso L’Aquila e nel 2001 l’arrivo di quella partita da Potenza) la corsa rosa tornerà quindi in città, anche se solo di passaggio, quando mancheranno circa 80 chilometri e due ore al traguardo.

I corridori provenienti dalla SS.17 saliranno in città attraverso Via Appulo Sannitica, imboccando la rampa che collega direttamente con la Statale, per poi percorrerla tutta fino a transitare in Piazza del Popolo, passare in Via Vittorio Veneto, Piazza di Vagno e infine uscire da Via Foggia. Il tracciato cittadino, sicuramente più suggestivo per la carovana e più coinvolgente per gli spettatori, è stata una scelta quasi obbligata da parte dell'organizzazione, viste le pessime condizioni del manto stradale della circonvallazione esterna.

