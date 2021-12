Molti scomparsi, pochi dimenticati

Oggi è stata la prima giornata dedicata alle persone scomparse. L'ultimo caso eclatante a livello nazionale è ancora quello della ginecologa Sara, preceduto di pochi giorni da uno per fortuna finito bene bene del piccolo Nicola, e prima ancora c'era stata Viviana e il suo bambino Gioele. Ogni territorio ha i suoi casi di sparizione non sempre risolti in maniera positiva. L’ultimo per Lucera e dintorni risale al 2015, quando di Matteo Pullo, 43 anni, non si seppe più niente dal 1° maggio di quell’anno, ma tante altre volte, prima e dopo quell’episodio, non sono mancate storie di persone scomparse, sempre ritrovate nel giro di poche ore o al massimo di qualche giorno, sia vive ma anche con la constatazione di decessi avvenuti durante il periodo di assenza.

In realtà il fenomeno è molto più vasto di quello che possa sembrare, visto che i dati ufficiali più aggiornati parlano di 4 mila persone sparite nel nulla e non ancora ritrovate solo nel primo semestre di quest'anno, con i minori in maggioranza. Solo per la Puglia, sono state presentate 223 denunce di scomparsa, e 50 persone non sono state ancora ritrovate, di cui 20 sotto i 18 anni. I conteggi in Italia vengono effettuati dal 1974, e dentro figurano numeri impressionanti, in valori assoluti e percentuali

Hai voglia a cercare indizi, a scavare in abitudini, percorsi e stili di vita. Niente. Scomparsi a tutti gli effetti, anche perché non risultano praticamente per nessuno resti umani a cui poter far risalire una precisa identificazione. E quando il cadavere c’è, succede che non si riesca ad assegnargli un’identità. Ce ne sono una cinquantina in Puglia, e uno di questi è stato “custodito” fino al 2019 in una cella frigorifera del cimitero di Lucera.

E quindi quasi tutti i casi restano sempre aperti, dal punto di vista formale ma soprattutto affettivo, perché per tanta gente che si dissolve, ce n’è molta di più che non trova spiegazioni, e magari non si arrende, e quindi si attorciglia attorno alla spirale di ricerche più approfondite ma spesso sempre più vane, con un’altrettanto inesistente elaborazione del lutto, visto che la speranza, è proprio il caso di dire, è l’ultima a morire. E quindi intere famiglie restano in un limbo perenne e inspiegabile, magari con ripercussioni burocratiche, amministrative e sociali non da poco. Insomma, scomparsi ma non dimenticati, per parenti e amici ma anche per le istituzioni.

Sia chiaro, la maggior parte delle sparizioni sono in realtà degli allontanamenti volontari di adulti oppure di parecchi adolescenti, ma questo non cambia la questione, anzi la aggrava per le persone più vicine che non riescono a darsi spiegazione e pace. Ma poi ci sono anche quei casi legati a patologie mentali che sfuggono a qualsiasi previsione. In generale la casistica è talmente vasta che non è possibile rintracciare una motivazione dominante, perché ogni caso fa storia a sé.

Naturalmente quelli che riguardano i bambini fanno sempre maggiore impressione, ma fortunatamente in Capitanata sono davvero rarissimi quelli non più ritrovati, anche se il dato pugliese quest'anno è quintuplicato rispetto al 2020 e più che triplicato rispetto al 2019. Tuttavia ne basta anche solo uno, magari condito da omertà e silenzi, per gettare nello sgomento intere popolazioni e far riapparire nell’immaginario collettivo orchi e fantasmi che in realtà sono sempre esistiti, assieme al campionario di orrori che viene associato in ipotesi a ciascun caso. Quella che cambia, invece, è la percezione della realtà, magari amplificata da media e social che però sono anche degli ottimi strumenti a servizio delle indagini e ricerche.

I manuali di criminologia, ma anche il buon senso e la concretezza, confermano che per rintracciare una persona sono fondamentali le prime 24 ore. Non molti sanno che esiste un unico numero telefonico europeo di Telefono Azzurro da contattare (116000), e da sette anni è attivo a livello nazionale in cosiddetto sistema RINPI, gestito dal Ministero dell'Interno con la possibilità di segnalare immediatamente, via telefono o direttamente in un comando di Forze dell’ordine, l'ingiustificata irreperibilità di una persona. La comunicazione fornita dal cittadino per le vie brevi finisce poi nella banca dati interforze per le successive 72 ore, tempo entro cui bisognerà poi formalizzare la vera e propria denuncia di scomparsa.

Dal 2007 il Governo ha istituito la figura del Commissario straordinario per le persone scomparse, condotto attualmente dal prefetto Silvana Riccio che ogni anno diffonde una specifica relazione. I compiti sono proprio quelli di favorire il confronto incrociato e l’aggiornamento delle informazioni a carattere nazionale sulle persone scomparse e sui cadaveri non identificati in possesso del Sistema dati interforze e quelle a livello territoriale, oltre a tenere rapporti con i familiari degli scomparsi e con le associazioni più rappresentative a livello nazionale che sotto diversi aspetti si occupano della materia.

Riccardo Zingaro