L’Anfiteatro ombelico d’estate

La Regione pare si sia accorta dell'anfiteatro di Lucera, tanto che per un mese riuscirà a ospitare un vero e proprio cartellone di eventi, finanziato dal Teatro Pubblico Pugliese.

Si tratta di un pacchetto di spettacoli teatrali e musicali, anticipato insolitamente dall'allestimento di un villaggio medievale e della celebrazione del Torneo delle Chiavi fissati per il 12 e 13 agosto, che si vorrebbe porre come l’inizio di un percorso di valorizzazione del sito romano.

Intenzioni e promesse sono emerse stamattina in una presentazione che ha visto la presenza dell’assessore regionale al Bilancio Raffaele Piemontese, in rappresentanza della Giunta Emiliano che ha sollecitato l’iniziativa sembrata a qualcuno più che altro uno spot elettorale sul territorio.

Comunque sia, il piatto forte è rappresentato da tre proposte suggerite da Fabrizio Gifuni, già direttore artistico della rassegna “Primavera al Garibaldi”, nell’ambito di un accordo in cui si sono aggiunte altre istituzioni ed enti pubblici e privati, come Pugliapromozione, Soprintendenza, Accademia di Belle Arti, Conservatorio Umberto Giordano e le fondazioni Monti uniti e Apulia Felix.

Il programma degli appuntamenti, tutti previsti alle 21.30, comincerà sabato 22 agosto con il concerto del Quartetto Saxofoni (Antonio Bruno, Sante Leone, Riccardo Cavaliere, Antonio Russo), a cura del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Mercoledì 26 toccherà ad Antonio Stornaiolo e Emilio Solfrizzi nel loro acclamato spettacolo “Il cotto e il crudo”. Sabato 29 sarà di scena un altro pugliese e foggiano d'origine: Gianmarco Saurino, con un Reading di testi tra tradizione e contemporaneo. Settembre si aprirà il 2 con la Compagnia del Sole: Flavio Albanese porterà in scena “Il Federico”, dialogo immaginario dell’imperatore con i personaggi del suo tempo, nell’ottavo centenario della sua incoronazione. Sabato 5 l’atteso arrivo di Luca Zingaretti ne “La Sirena”, dal racconto Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, con protagonista la poesia della terra siciliana. Giovedì 10, nuovo spazio al Conservatorio Giordano con la sua orchestra di 24 Archi diretta da Daniele Belardinelli. Infine, sabato 12, l’ultimo spettacolo in cartellone è con la Compagnia Orsini e Massimo Popolizio ne “La caduta di Troia”, con lingue e musiche di altri tempi.

Mentre il vice sindaco Fabrizio Abate ha salutato l’iniziativa come una “splendida sinergia tra enti”, solo al termine della presentazione si è poi scoperto, visto che a tutti gli intervenuti era sfuggito di riferirlo, che l’accesso agli eventi teatrali sarà a pagamento, anche se non sono ancora noti i prezzi annunciati comunque a carattere “popolare”. L’ingresso sarà consentito a un massimo di 700 spettatori (la capienza certificata di mille posti è stata ridotta in base alle norme sul distanziamento sociale), circostanza che da sola rappresenta una “selezione naturale”, tuttavia difficile da far rispettare in occasione del Torneo della Chiavi, evento molto sentito dalla popolazione. Dopo le polemiche e le proteste dell’anno scorso sulla tantissima gente rimasta fuori, non sono chiari i criteri adottati quest’anno, ma l’assessore alla Cultura Carolina Favilla, anche in caso di decadenza della Giunta, ha assicurato la sua “disponibilità a gestire la situazione, in collaborazione con la struttura tecnica comunale, anche senza averne titolo”.

Porta bandiera della proposta è stato proprio Piemontese: “Investiamo 65 mila euro (anche se in parte torneranno con la vendita dei biglietti, ndr) su Lucera – ha dichiarato – con l’obiettivo di coinvolgere un vasto territorio fino ai Monti dauni. La città meritava la rassegna più importante della provincia, peraltro bellissima ripartenza dopo le restrizioni anti Covid in uno scenario straordinario”.

La conferma dell’impegno in questa iniziativa è arrivata proprio da Giuseppe D'Urso, presidente del Teatro Pubblico Pugliese che ha eletto l’anfiteatro lucerino come il bene culturale più importante della Puglia. “Presentiamo un progetto e non semplicemente una rassegna – ha detto durante la presentazione avvenuta in Viale Augusteo - perché sono stati messi insieme tanti soggetti che lavoreranno per la valorizzazione del sito anche in futuro”.