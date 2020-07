Voto in provincia in dieci comuni

Ora c’è anche l’ufficilialità accertata dalla prefettura di Foggia che ha convocato i comizi elettoriali per domenica 20 e lunedì 21 settembre prossimi. Riguardano naturalmente l’elezione diretta del sindaco e dei Consigli comunali nei comuni di Accadia, Cagnano Varano, Casalvecchio di Puglia, Lesina, Lucera, Mattinata, Monteleone di Puglia, Ordona, Rocchetta Sant’Antonio e Serracapriola. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020.

Lesina, Serracapriola e soprattutto Lucera sono stati gli ultimi tre inseriti nell’elenco della Capitanata, essendosi verificato il requisito fondamentale dell’assenza di governo in carica entro il 27 luglio scorso.

A Lucera le dimissioni di Antonio Tutolo sono divenute efficaci il 24, con i tre giorni rimasti che sono comunque stati sufficienti per completare le complesse e articolate procedure che viaggiano sulla direttrice Prefettura – Ministero dell’Interno e Quirinale, visto che la firma del previsto Dpr è di competenza del Presidente della Repubblica.

r.z.