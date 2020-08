Soldi sullo Stadio e 12 società sportive

Sono 180 le strutture sportive pugliesi che hanno ricevuto un finanziamento regionale su potenziamento e accessibilità degli impianti.

Tra questi c’è anche lo Stadio Comunale di Lucera, e la conferma arriva direttamente dall’ex assessore Vincenzo Checchia che aveva seguito la vicenda fino a poco prima delle dimissioni di Antonio Tutolo che hanno fatto cadere la Giunta e sciogliere il Consiglio comunale.

La firma dei preliminari di accordo è stata siglata la scorsa settimana a Bari con il presidente della Regione Michele Emiliano e l’assessore allo Sport Raffaele Piemontese, naturalmente senza la presenza di un rappresentante politico di Palazzo Mozzagrugno.

E’ stata accordata una somma di 82 mila euro, e la richiesta risale a circa un anno fa quando venne presentato un progetto integrato riguardante sia la manutenzione straordinaria dei locali sotto le tribuna (spogliatoi, servizi igienici, deposito), sia la realizzazione di un campo polivalente (basket, pallavolo, palla a mano, calcio a cinque) nell’area adiacente al campo da gioco, oggi adibita a parcheggio interno.

In Capitanata sono stati finanziati 42 comuni, solo a Lecce di più con ben 78. Seguono poi la provincia di Bari con 20, quella di Taranto con 18, Brindisi e Bat con 15. Quasi tutti hanno ottenuto il massimo, cioè 100 mila euro, e sui Monti dauni figurano anche Alberona, Biccari, Carlantino, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo, Celle, Faeto, Motta, Orsara, Panni, Pietra, Roseto, San Marco la Catola, Troia e Volturino.

Il finanziamento regionale copre le spese per la realizzazione ex novo di un impianto sportivo o di un’area sportiva attrezzata, o ampliare e migliorare l’offerta di attività o servizi; la riqualificazione di un impianto sportivo o un’area sportiva attrezzata esistente, per un recupero funzionale, un abbattimento delle barriere architettoniche, funzionale alla fruibilità anche da soggetti con disabilità e un adeguamento alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, comprese quelle nazionali e regionali in materia di sicurezza degli impianti sportivi e degli spogliatoi.

Sullo Stadio di Lucera, però, resta sempre una doppia incognita urbanistica e sportiva nel senso stretto del termine. Ne è stata indicata la sua eliminazione nel Pug varato dall’Amministrazione Tutolo che ha previsto l’edificazione residenziale in quel luogo e la realizzazione di uno nuovo in periferia, e poi ci sono i rapporti con la Federcalcio che ha concesso la terza proroga annuale consecutiva per l’utilizzo del manto sintetico, ma subordinata al suo rifacimento. Il Lucera Calcio ha dichiarato di essere disponibile, ma a fronte di un affidamento pluriennale da parte del Comune che starebbe preparando un apposito bando, sulla base di un atto di indirizzo del Consiglio comunale approvato poche ore prima dello scioglimento dell’assemblea.

Intanto, nei prossimi giorni, sempre dalla Regione Puglia che aveva bandito l’avviso “PugliaSport2020”, 331 società sportive riceveranno un contributo di 500 euro per la loro attività interrotta durante il periodo Covid, mentre ad altre 600 andrà un contributo di 1.500 euro, cioè quelle che sono proprietarie o affittuarie delle strutture in cui operano.

Nella prima categoria figurano nove sodalizi lucerini (Danzarte, Ritmica One Beat, Ginnastica Luceria, Team Lucera, San Pio X, Verde Vivo, Sveva Pallacanestro, Ballet School, Body Planet) dei 58 della provincia di Foggia, nella seconda tre (Opera San Giuseppe, Green Project, Casanova) sui 91 beneficiari della Capitanata.

Riccardo Zingaro