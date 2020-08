Prime rimozioni delle scorie Alghisa

Iniziati in pieno lockdown che ne ha rallentato le attività, i lavori di rimozione delle scorie presenti sul piazzale dell’ex Alghisa sono arrivati a un passaggio importante. Lunedì mattina sono partiti i primi due camion di “big bag” contenenti 600 quintali di scorie saline di seconda fusione, vale a dire il materiale di cui erano composte le due collinette che si vedevano da oltre sedici anni dalla SS.17, a poche centinaia di metri dall’abitato di Lucera.

Ne ha dato notizia l’ex sindaco Antonio Tutolo che si è recato direttamente sul cantiere (e alcuni si sono chiesti a che titolo sia entrato) per mostrare la partenza dei tir e lo stoccaggio dei grandi sacchi che stanno prendendo la strada del Piemonte per un primo trattamento e successivamente la destinazione finale della Germania.

In questi mesi la ditta Favellato, si era aggiudicata l’appalto di 7 milioni di euro + Iva, ha realizzato anche una tensostruttura sotto cui si stanno svolgendo materialmente le operazioni, quindi senza alcun rischio di dispersione di pulviscolo nell’atmosfera. L’intervento, che dovrebbe concludersi entro la fine del 2020, consiste in buona sostanza prima nella raccolta (tramite aspirazione), poi insacchettamento e infine smaltimento di tutto quanto presente sul posto, vale a dire 2 milioni di quintali (per ora solo stimati) di materiale di varia natura, visto che sotto i capannoni diroccati sono stati rinvenute altre sostanze di provenienza misteriosa e inspiegabile.

Dalle analisi effettuate nel 2013, sono stati riscontrati nei terreni superamenti dei limiti consentiti per sostanze come Antimonio, Berillio, Cromo, Nichel, Rame e Zinco, ma anche Cadmio, Mercurio, Piombo, senza però apparenti contaminazioni delle acque sottostanti.

L’intera opera, progetta dallo Studio Romanazzi di Galatina, era stata finanziata a gennaio 2018 dalla Regione che aveva assegnato nove milioni di euro per mettere fine a uno scempio ambientale che dura almeno da maggio 2004 quando ci fu il primo intervento di sequestro della magistratura e il successivo fallimento dell’azienda che produceva soprattutto lingotti d'alluminio per l’industria automobilistica.