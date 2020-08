Acque agitate e vento contrario

Vangelo (Mt 14,22-33)

[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».

Il commento di Michele Cuttano, diacono

I discepoli in una situazione di vita un pò complicata:

su una barca in mezzo al mare in tempesta e Gesù che è assente, si era ritirato a pregare.

Sarebbe bello se noi cristiani conoscessimo bene i simbolismi usati nel Vangelo, per capire appieno il messaggio che Cristo vuole donarci; scopriremmo un tesoro inesauribile d’amore.

In questo Vangelo gli apostoli sulla barca rappresentano la Chiesa;

Il mare agitato e le onde rappresentano le difficoltà della vita, le difficoltà che si incontrano “navigando” in questo mondo.

Già potremmo trovare delle “dritte” per attualizzare questo Vangelo alla nostra vita:

Quante volte noi cristiani siamo sballottati dalle difficoltà della vita?

Quante volte nella nostra vita ci siamo sentiti persi?

E Dio dov’era?

Già, chissà quante volte dai nostri cuori è salita a Dio questa “protesta”: ma dove sei ora che sto soffrendo? Non vedi? Non ti curi di me? Troppo impegnato, in tutt’altre faccende affaccendato?

Questo nostro dire potrebbe sembrarci una “bestemmia” ma è una preghiera, una preghiera che Dio ascolta, nostro malgrado…..

Quando sei sulla barca in mezzo al mare o affondi o raggiungi la terra…..!

Sembrerebbe un Vangelo a lieto fine, in realtà è una provocazione forte per i discepoli,

una provocazione per tutti noi oggi.

Sì, una provocazione che viene ad interrogarci sulla nostra Fede.

Le prime parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli in difficoltà sono:

“Coraggio, sono io, non abbiate paura”.

Ma tu guarda, Gesù che, in questo momento preciso, rivolge anche a te le stesse parole:

“Coraggio, sono io, non avere paura ”.

Sembra che Gesù abbia un appuntamento con gli apostoli;

Sembra che Gesù abbia un appuntamento con ognuno di noi ed arriva al “momento giusto”, quando stiamo per affondare…

Pietro, sempre lui, vedendo Gesù camminare sulle acque gli dice:

“Signore, se sei tu comanda che io venga sulle acque”.

Già, chissà quante volte, come Pietro, anche noi abbiamo chiesto a Dio di “camminare sulle acque” e, facendolo, abbiamo provato l’amara sensazione di annegare.

Chissà quante volte abbiamo chiesto a Dio “aiuto” e poi abbiamo continuato a fare di testa nostra, con le nostre forze e siamo affondati alla grande!

E’ appunto l’esperienza di San Pietro che inizia a camminare sulla morte e, a causa della sua poca fede, inizia a sprofondare.

Fratello carissimo, le parole che Gesù rivolge a Pietro vengono rivolte anche a noi oggi:

“Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”

Qualsiasi momento di difficoltà tu stia vivendo, Cristo ti viene incontro e ti tende la mano!

L’inganno del demonio è farti sentire che Dio ti ha abbandonato, invece Dio ti è accanto, sulla tua croce e ti tende la mano.

Appena Cristo salì sulla barca il vento cessò

Permetti a Gesù di salire sulla tua barca, sulla tua barca che fa acqua da tutte le parti e che sta affondando;

Permetti a Dio di lavorare nella tua vita, di entrare nei “fatti tuoi”, quelli dove tu pensi che Dio c’entri poco!

Vedrai che la tempesta si fermerà e tu farai la stessa esperienza degli apostoli che, gettandosi ai piedi di Gesù, esclamarono:

“Tu sei veramente il Figlio di Dio”.

Bè, la domanda nasce spontanea: come stiamo a Fede?

Ad averne anche un pochino pochino faremmo cose grandi.

Già, ma la Fede dove possiamo trovarla?

Come fare ad avere fede?

Dio ci ama, attraverso la Sua Chiesa.

Le esperienze di Dio, il contatto con Dio, l’Amore di Dio…

Ci rendono uomini veri, coraggiosi in ogni mare della vita.

Ognuno di noi si trova quotidianamente in una barca in mezzo alle acque agitate ed il vento contrario…

Può essere la barca del nostro matrimonio (magari stiamo già gonfiando il nostro salvagente per saltare fuori da questa barca…)

può essere il mare del nostro posto di lavoro;

può essere il mare del nostro condominio;

può essere il mare di una malattia che affrontiamo;

può essere il mare immenso della solitudine…

Su coraggio, lascia perdere barche di salvataggio umane e impotenti salvagente;

che aspetti c’è la Sua Mano tesa, che aspetti, afferrala…