Indagini sismiche sui Monti dauni

La Protezione Civile della Puglia ha avviato degli studi di microzonazione sismica sul territorio della regione, puntando al più rapido completamento degli studi e al più ampio coinvolgimento degli 84 comuni classificati a rischio. Lo studio vede il coinvolgimento degli Ordini professionali, degli enti strumentali della Regione Puglia, del mondo scientifico e accademico, con l’attivazione di un gruppo di lavoro che comprende personale dell’Asset, geologi e ingegneri geotecnici, docenti universitari e ricercatori del Dipartimento di Scienze geologiche dell’Uniba e dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (Irpi) del Cnr.

Le attività di microzonazione sismica condotte da Asset servono per orientare la pianificazione urbanistica di nuovi insediamenti o stabilire le modalità di intervento nelle aree già urbanizzate, e interesseranno inizialmente 18 Comuni della Capitanata, partendo da Carlantino, Casalnuovo, Casalvecchio, Celenza e Castelnuovo, tutte aree ad elevato rischio sismico. Sul posto verranno fatte acquisizioni e aggiornamenti degli abachi per la microzonazione di I livello, l’acquisizione e l’analisi di dati geologici e geofisici mediante saggi geognostici e prove geotecniche, la predisposizione di elaborazioni cartografiche propedeutiche agli studi di II e III livello.

Gli obiettivi dichiarati da Antonio Mario Lerario, dirigente della protezione civile regionale, sono quelli di collegare il mondo della ricerca e dell’Università ai bisogni reali del territorio, al fine di garantire attendibilità e uniformità rispetto ai protocolli standard DPC; supportare le Amministrazioni locali caratterizzate da dimensionata capacità tecnico-amministrativa, avvalendosi delle competenze tecnico professionali dell’ASSET per il completamento degli studi in 18 comuni minori; realizzare una maggiore integrazione tra le azioni di pianificazione finalizzate alla mitigazione del rischio sismico e le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attività di emergenza nella fase immediatamente successiva ad eventuali terremoti, trasferendo le risorse direttamente ai Comuni; favorire lo sviluppo delle conoscenze nel territorio e la formazione specialistica dei tecnici locali pubblicando un Avviso per la costituzione di un elenchi di professionisti (ingegneri, geologi, architetti, ed è in corso di pubblicazione apposito avviso anche per geometri e laureati junior in discipline tecniche ) da formare con il coinvolgimento di CNR e Uniba, da cui i Comuni possono attingere per la redazione degli studi.

Gli studi di microzonazione sismica prevedono tra l’altro la definizione della condizione limite dell’emergenza (Cle) e hanno l’obiettivo di razionalizzare la conoscenza sugli effetti e le alterazioni che lo scuotimento sismico può determinare sul terreno in superficie ovvero in corrispondenza di centri abitati, aree antropizzate, infrastrutture, fondazioni ed edifici. In tal modo le prove e le elaborazioni tecnico-scientifiche restituiscono informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione degli edifici e delle infrastrutture, per la pianificazione degli interventi di emergenza e per la ricostruzione post sisma.

In funzione delle varie scale e dei vari livelli di intervento, (primo, secondo e terzo livello di microzonazione sismica) gli studi sono condotti su quelle aree per le quali il quadro normativo consentirebbe o prevede una destinazione edificatoria. Con gli studi di microzonazione sismica è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale per azione sismica e le zone soggette a instabilità determinando frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.

f.g.