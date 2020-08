Soldi pronti per la bonifica di Giardinetto

Ci sono 29 milioni di euro a disposizione per la risoluzione del problema ambientale di Giardinetto, nel comune di Troia. Lo annuncia il sindaco Leonardo Cavalieri, lo conferma la Regione Puglia che finanzierà l’opera di bonifica dell’area di proprietà della Iao (famiglia Fantini), da una ventina di anni nel girone giudiziario a causa di depositi e smaltimenti di rifiuti per i quali non c’è mai stata totale chiarezza.

A ogni modo, il percorso ora passa attraverso l’attuazione del progetto esecutivo della cosiddetta Messa in Sicurezza di Emergenza, procedura che prevede la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione dell’opera entro la fine del 2023, con sette fasi distinte per la rimozione dei rifiuti fuori terra, interrati e dei manufatti di amianto.

Sabato scorso il sigillo istituzionale c’è stato in una conferenza stampa a cui il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’assessore regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese. Entrambi hanno parlato di un "simbolo" di riscatto del territorio. Era presente anche Sergio Vernocchi di Arcadis, la società che ha elaborato il progetto.

“Una volta ultimata la bonifica – ha dichiarato Cavalieri - abbiamo intenzione di acquistare l’area e avviare di progetto di totale riconversione realizzando un centro di ippoterapia”.

La Messa In Sicurezza di Emergenza prevede l’intervento da eseguire in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle. Gli interventi permetteranno di rimuovere tutti i rifiuti presenti in sito, distinti in categorie principali in funzione delle caratteristiche dei materiali e dell’ubicazione degli stessi: cumuli e big bags di materiali fuori terra: le indagini eseguite in sito hanno permesso di identificare una volumetria complessiva di circa 16.000 mc di materiale polverulento abbancato in cumuli e big bags e stoccato sia all’interno dei capannoni, sia all’esterno. Materiali di riporto interrati da scavare: le indagini eseguite in sito hanno permesso di identificare una volumetria complessiva di circa 122.500 mc di materiale di riporto qualificabile come “fonte di contaminazione”. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo una sequenza di fasi operative che permetta di operare in assoluta sicurezza ed evitando la diffusione dei contaminati all’esterno del sito.