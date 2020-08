Restiamo umani

Vangelo (Mt 15,21-28)

In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna Cananèa, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d’Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore – disse la donna – eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita.

Il commento di Michele Cuttano, diacono

Il Vangelo di questa ventesima domenica del tempo ordinario ci ammaestra sul nostro comportamento verso coloro che non appartengono alla nostra religione!

Nel Vangelo Gesù è in cammino e si dirige verso una zona pagana. Questo camminare verso i pagani dovrebbe farci suonare qualche campanellino nel cuore: Gesù (che significa Dio salva) dirigendosi verso i pagani, ci fa intendere che la Sua salvezza è per tutti i popoli, anche per quelli che non Lo conoscono! L’atteggiamento di Cristo subito viene ad interrogarci.

Noi cristiani come ci comportiamo verso coloro che non hanno il nostro credo?

Cari fratelli o semplicemente cari coabitanti della terra, non c’è nulla di più importante della vita umana, fosse anche solo una vita umana questa è più importante di ogni crisi economica innestata sempre dall’avidità di esseri che si coalizzano per sfruttare meglio il prossimo.

Chissà perché nessuno mai ci dice o ci parla con chiarezza delle motivazioni che innescano e fanno crescere a dismisura e ripetere nel tempo le nostre crisi economiche o anche i fenomeni migratori di massa…

Certo, lo sappiamo che si emigra dalla povertà e dalle guerre, ma dobbiamo chiederci cosa genera questa povertà in determinati luoghi del mondo! Dovremmo chiederci se sono lo nostre avide economie che generano la povertà in determinati luoghi del mondo…

Cosa è diventata la nostra società che mette le sue fondamenta nella finanza e nel mercato?

Quanti interrogativi ci affollano la mente e quanto sono silenziose le voci cristalline nelle nostre realtà quotidiane. Noi cristiani dobbiamo dire la Verità, sempre, senza timore, anche quando questa cozza contro grandi interessi o anche contro il nostro modo di vivere!

Vediamo un po’, leggiamo il Vangelo... nei primi versetti, sembra che Gesù non sia interessato al grido della cananea, anzi: “Ma Egli non gli rivolse neppure la parola”.

Anche i discepoli, pure infastiditi, si rivolgono a Gesù esortandolo ad esaudire la donna.

Ma Gesù insiste nel suo atteggiamento di chiusura verso questa donna disperata per la grave malattia della figlia. Addirittura Gesù rivolge alla donna una frase che avrebbe spezzato le gambe ad ognuno di noi:

“Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa d’Israele” e continua “Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini”.

Gli Ebrei del tempo di Gesù, infatti, chiamavano cani i popoli pagani.

Da questa risposta provocatoria nasce una delle più belle professioni di Fede dei Vangeli, la donna per niente insuperbita, ma con tutta umiltà rispose:

“Ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dai tavoli dei loro padroni”.

Gesù si comporta come un “cercatore” di Fede pieno di passione, pronto a saper stimolare l’uomo per cogliere il meglio di lui.

Come un cercatore d’oro setaccia la terra, la osserva con cura, in cerca del metallo prezioso;

Così Cristo setaccia l’uomo per incontrare la Fede.

Allora Gesù rispose: “Donna, davvero grande è la tua fede! Ti sia fatto come desideri”.

Sai una cosa?

La donna cananea è immagine della nostra Chiesa, che proviene dal paganesimo.

Noi cristiani partecipiamo alla promessa di Abramo mediante la fede.

Non te lo aspettavi che i “cani” potessimo essere noi cristiani…!

Ed invece è proprio così.

Il Vangelo odierno ci dice una cosa enorme, ecumenica, che non riusciremmo a contenere in nessun Tempio, che abbatte ogni barriera: Cristo è venuto per tutta l’umanità!

Cristo, il Figlio di Dio è morto per salvare tutta l’umanità.

Ti faccio una domanda semplice semplice: da che cosa deriva cristiano?

Facile, da Cristo, che domanda!

Se cristiano viene da Cristo noi, in quanto cristiani, siamo chiamati ad agire come Gesù!

Alla domanda della cananea Cristo risponde con un gesto d’amore e di salvezza.

Anche noi cristiani siamo chiamati al dialogo, alla missionarietà dell’Amore.

Sempre nella fedeltà al messaggio di Gesù, il cristiano va incontro al lontano, lo ospita, lo accoglie, lo riveste dandogli la dignità (che gli spetta) del fratello, paga anche il conto per lui e soprattutto non fa delle disgrazie altrui una fonte di guadagni!

E’ urgente prendersi cura intervenendo anche sulle radici del malessere di intere generazioni umane. Non possiamo assistere allo svuotamento di intere nazioni pensando di risolvere il problema aggiungendo un posto a tavola. Ma sì, certamente è importante aggiungere i posti a tavola, ci fa bene anche, ma questa non è la soluzione che risolve il problema. Andare alle radici di ciò che sta sconvolgendo queste nazioni è certamente scomodo per i potenti, ma è onestamente l’unica vera soluzione per dare la dignità che spetta a questi nostri fratelli.

Cari fratelli, è una visione della vita totalmente diversa da quella del mondo e di tante altre ideologie. Il mondo, l’umanità, visti da un trono particolare: la Croce!

In questo noi cristiani, e lasciatemi aggiungere anche la nazionalità “italiani”, dobbiamo essere trainanti anche nei consessi internazionali perché noi per primi ci portiamo una recente storia addosso in cui siamo stati quei “lontani”, non accolti…