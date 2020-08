Due nuovi positivi al Coronavirus

La Regione Puglia da oltre un mese continua a tenere beige il colore del territorio di Lucera sulla mappa quotidiana che distribuisce i contagi da Coronavirus. E le speranze di un possibile ritorno in breve tempo al sospirato bianco vengono al momento vanificate dall'emersione di due nuovi casi che si aggiungono alla donna straniera positiva da alcune settimane, anche se si troverebbe isolamento ad Alberona dove aveva un impiego.

Nelle ultime 48 ore due "scoperte" sono legate ad altrettante visite al pronto soccorso da parte di persone residenti in città che si sono presentate per motivi non legati a sintomi Covid. Una riguarda il presidio di Lucera per uno straniero che aveva accusato un malore, ma l'effettuazione del tampone ha riscontrato una positività non preventivata, tanto meno nell'altro uomo, lucerino, che si è recato al Policlinico Riuniti di Foggia per questioni cardio-vascolari e si è ritrovato con l'attribuzione del virus da completo asintomatico. Entrambi sono stati messi in isolamento, mentre la Asl anche per loro ha avviato la ricostruzione della catena dei contatti e soprattutto la ricerca della causa di infezione che al momento appare inspiegabile, sempre con l'obiettivo di non fare proliferare altri focolai in provincia dopo quelli già attivi a Foggia, Cerignola e San Nicandro e comunque definiti "sotto controllo".

r.z.