Nuova stretta sui rientri in Puglia

Dopo l’aumento dei casi Covid registrato nuovamente su tutto il territorio pugliese, il presidente della Regione Michele Emiliano ha emanato una nuova ordinanza, già in vigore, e riguardante in particolare gli obblighi di segnalazione da altre regioni o dall’estero, per l’ingresso delle persone fisiche in Puglia.

Sono interessati i cittadini pugliesi che abbiano soggiornato o transitato, per vacanza o studio, in Spagna, Malta e Grecia, e che rientrino in Puglia presso la propria abitazione o dimora, con mezzi di trasporto pubblici o privati. Essi hanno l’obbligo di segnalare il loro arrivo e rendere le informazioni richieste, utilizzando l’apposito modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia; di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni; di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza; in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

La mancata osservanza degli obblighi, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni pecuniarie già indicate nei precedenti Dpcm del Governo Conte.

In quello del 7 agosto scorso, comunque, vengono confermate le misure essenziali di prevenzione con il divieto di assembramento, l’uso delle mascherine, il distanziamento di almeno un metro e il lavaggio delle mani. Confermato anche il divieto di ingresso in Italia per chi proviene da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia, Cile, Kuwait, Macedonia, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.

f.g.