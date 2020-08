Settimana politica più calda dell'anno

E’ appena iniziata la settimana più calda dell’anno, e le temperature atmosferiche sono solo un’aggiunta a quello che sta accadendo dal punto di vista politico in una città che a pochissimi giorni dalla consegna ufficiale della liste (sabato alle 12 il termine ultimo) ha ancora certezze minime su candidature e soprattutto schieramenti.

Il tema che ha riscaldato il Ferragosto, tra ombrelloni e tavolini, è quante possibilità ci siano che Lucera diventi uno dei primi comuni in cui registrare subito quanto approvato nella consultazione interna al Movimento 5 Stelle, ossia la possibilità di siglare accordi con altri partiti, naturalmente a cominciare dal Pd.

In altre parole, Raffaella Gambarelli metterà da parte la sua candidatura a sindaco per entrare con la propria lista nella coalizione “Insieme per Lucera” capeggiata da Fabrizio Abate? Negli ambienti di Piazzetta Del Vecchio ammettono che i contatti ci sono stati ma non rivelano gli esiti, anche perché in questo caso c’è bisogno di tempo e riflessione per suggellare un passaggio a suo modo storico e dai risvolti politici indefinibili, anche all’interno dello stesso schieramento che deve fare spazio a un nuovo “concorrente” per la possibile distribuzione di incarichi ed equilibri.

Sarebbe quindi una manovra tutt'altro che semplice, perché bisognerebbe anzitutto rispondere alla stessa domanda che invece nel Pd stanno abilmente aggirando con delle acrobazie lessicali degne del miglior Ugo Tognazzi: perché dovremmo votare sindaco colui il quale è stato vice, e assessore al Bilancio, di un governo fortemente avversato per sei anni, fino ad aver portato Lucera al dissesto finanziario?

Non sono pochi quelli che se la sono fatta, la domanda, in queste settimane, ciascuno con risposte che hanno alla base un'analisi mista di dignità personale e considerazione politica.

Con le evidenti proporzioni in termini di responsabilità amministrativa, il quesito si ripropone anche per Francesco Di Battista che è stato consigliere tra i più influenti dell’era Tutolo e assessore per i primi tre anni, fino al 2017. Anche per l'avvocato lucerino, che sta camminando sul filo della presa di distanza dal (suo) passato pur senza attaccarlo direttamente, come invece sta facendo Abate quasi rinnegando quell’appartenenza, la coalizione non è ancora ben definita, tanto più che si è ritrovato letteralmente sedotto e abbandonato da una formazione che al mattino era della sua parte e alla sera è passata con un suo avversario. "Questione di sfumature", gli sarebbe stato detto come imbarazzata giustificazione dai loro rappresentanti, spuntati come la rucola dopo una notte di rugiada all'anfiteatro.

Nel centro-destra è in atto un vero e proprio psicodramma, visto che non è stato ancora raggiunto l'accordo unanime sul nome di Giuseppe De Sabato, il nome più caldo in questo momento dopo i passi indietro di alcuni e la bocciatura di altri. Eppure, all’indomani del tavolo allestito (e pareva concluso) nella sede di Forza Italia (che ha Giuseppe Marracino come commissario cittadino al posto del profugo Michele Consalvo), aveva iniziato la sua campagna elettorale con le telefonate al mondo scolastico, suo primo bacino di riferimento professionale, ma in realtà non può mostrare l'investitura ufficiale da candidato sindaco a causa della resistenze della Lega che si oppone con Dalila Brescia. Si tratterebbe comunque di un'operazione che appare un remake di dinamiche, nomi e situazioni del decennio scorso, ma anche in questo caso non è chiaro quali e quanti saranno i partner della coalizione.

Giuseppe Pitta, dato per favorito sulla carta, sta facendo storia a sé con le sue sei liste che si è affrettato ad annunciare, confermando il suo approccio di anticipatore dei tempi. Finora si è messo in evidenza solo per una serie di claim rinnegati e slogan che si prestano a più interpretazioni, anche ironiche, e per l’arruolamento di ex detrattori del governo Tutolo. A ogni modo, anch'egli è alle prese con la presenza-assenza dell'ex sindaco di cui difficilmente potrà liberarsi a breve. E se sia un vantaggio o un handicap saranno i lucerini a stabilirlo tra poco più di un mese, quando si dovrà fare pure la tara tra la competizione locale e i suoi riflessi su quella regionale.

Riccardo Zingaro