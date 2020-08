Turisti, tamponi e laboratori

E’ di almeno tre giorni il tempo di attesa per il tampone per tutti coloro che sono arrivati in Puglia, a partire dal 12 agosto, da Grecia, Malta, Spagna e Croazia. La Regione Puglia conferma che chi rientra da questi Paesi deve autosegnalare la propria presenza sul sito della Regione e mettersi in isolamento fiduciario.

Il test in Puglia viene effettuato dopo le 72 ore dal rientro e solo dopo l’esito negativo è ammesso il rientro in comunità e la fine dell’isolamento. I dipartimenti di prevenzione delle Asl pugliesi sanno smaltendo le liste di attesa che si aggiungono a quelle delle ormai normali attività di controlli del territorio.

Per lo scopo sono al lavoro laboratori pubblici, laboratori privati e drive-through. Quelli pubblici sono: Policlinico Riuniti di Foggia, Asl Bari, Asl Lecce, Asl Taranto, Asl BT, Asl Brindisi, Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, Policlinico di Bari, IRCSS "Saverio De Bellis", Ente Ecclesiastico "Miulli", Ente Ecclesiastico "Fondazione Panico”, Ente Casa Sollievo della Sofferenza.

Poi ci sono i drive-through, postazioni che permettono di non scendere dalla propria auto, per evitare attese e disagi e ridurre al minimo i tempi di isolamento fiduciario.

Sono tre in provincia di Foggia: Cerignola, Foggia e Torremaggiore e all’occorrenza sono pronte a Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis e Manfredonia.

Nel barese sono attive ad Altamura, Noicattaro, Giovinazzo, Alberobello, Bari all'ex Cto (con orari 8-18 tutti i giorni). In provincia di Lecce sono alla Cittadella della salute e all’ospedale Panico di Tricase (orari 9-13 e 16-20).

Da giovedì 20 agosto attivo a Brindisi un drive-through al varco 3, ingresso fornitori, dell'ospedale Perrino.

In provincia di Taranto è attiva una postazione a Massafra e a breve a Manduria.

La Asl BT ha una postazione ad Andria e altre due all'occorrenza a Trani e Bisceglie.

A queste strutture si aggiunge la rete dei laboratori privati che effettuano i test molecolari per la ricerca del virus Sars Covid-19. Sino al 31 agosto chi rientra dal Grecia, Malta, Spagna e Croazia, trascorse almeno 72 ore dal suo ingresso nel territorio regionale (in isolamento fiduciario) può scegliere di recarsi presso un laboratorio della rete privata per effettuare il tampone.

Questi i centri di microbiologia e virologia ammessi nella rete regionale e già operativi, e altri sette saranno aggiunti successivamente:

LIFEBRAIN LECCE srl, a Lecce;

X-Plus MATER GRATIAE a Squinzano (LE);

MONTERONESE DI ANALISI a Veglie (LE);

X-Plus a Bari;

DITONNO a Bari;

X-Plus centro analisi a Foggia;

MARDIGHIAN & C. a Mesagne (Br);

EXTRALAB Nunzia Dell'Olio a Bisceglie (BT);

Biomedica a Parabita (LE);

X-Plus, Casa di Cura "Villa Verde" a Taranto.

f.g.